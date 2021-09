La Justicia habilitó a traumatólogos de La Plata desempadronados de IOMA a atender afiliados

La Justicia civil de La Plata habilitó a un importante número de médicos traumatólogos (la mayoría del total matriculados que hay en La Plata) desempadronados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a recetar, prescribir tratamientos, prótesis, internar pacientes afiliados de la obra social, es decir un trato igualitario con idéntica cobertura y contralor de ésta respecto de las prescripciones de sus colegas empadronados.

La resolución de la jueza Silvina Cairo, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 10 de La Plata, se detalla que los profesionales podrán cobrar de manera particular las prestaciones.

En conflicto entre los traumatólogos y el IOMA viene desde el año pasado, cuando la mayoría de los traumatólogos de La Plata resolvieron desvincularse del Instituto Obra Médico Asistencial por dos razones: disconformidad con el convenio que firmaron la obra social con la Agremiación Médica Platense (AMP) y la “falta de actualización de los honorarios del sector”.

En aquel entonces, Antonio Rosato, presidente de la Asociación Platense de Ortopedia y Traumatología (APOT) contó a este diario que 190 traumatólogos de La Plata (de un total de 220) decidieron desempadronarse de IOMA ante la falta de incorporación del nuevo Nomenclador Único Nacional (NUN) en el nuevo convenio firmado entre IOMA y la AMP. El NUN, que fue elaborado por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, está actualizado”.

Los profesionales manifestaron en el pedido del recurso extraordinario que como consecuencia de dicho proceder, varias instituciones sanatoriales habían suspendido todo tipo de prácticas médicas y quirúrgicas de los traumatólogos, esgrimiendo como excusa que IOMA no pagaría los gastos de internación, aún si el paciente decidiera abonar los honorarios del profesional de manera particular.

Y adujeron que desde "ACLIBA 1" se había emitido un comunicado a todas las clínicas privadas de La Plata en el que se ahondó en el tema de los profesionales que se den de baja de la Agremiación Médica como prestadores del IOMA, estableciendo que no se aceptará facturación de los derechos de ninguna prescripción realizada por dichos galenos, por ejemplo, placas RX, etc. y que la obra social en cuestión no autorizará ninguna prótesis solicitada por ellos, no pudiendo los establecimientos facturar las internaciones.

QUE DICE IOMA

Desde la obra social, indicaron que si bien todavía no había llegado la notificación oficial del Juzgado, un vocero de la conducción adelantó que se apelará la medida.

“Vamos a sostener nuestros argumentos de todo este tiempo. Si no son prestadores de IOMA no pueden trabajar para IOMA", dijo la fuente y añadió que la obra social “tiene una cantidad de traumatólogos que satisface las necesidades de La Plata. Entonces, no se justifica en modo alguno tener profesionales no empadronados que trabajen con IOMA”.

En el organismo se rechaza que aún fuera de la cartilla de la cobertura, estos profesionales hagan recetas por IOMA o prescriban prácticas y cirugías. De ese modo, los pacientes deberían pagar el honorario en forma particular pero obtendrían cobertura del resto de la cuenta por la atención.

“No cuestionamos la facultad de recetar o prescribir. Decimos que debe hacerlo a través de la obra social quienes forman parte del padrón porque IIOMA responde por esas prestaciones. Por ejemplo, en casos de mala práxis y legalidad de la matrícula del médico”, dijo el vocero y añadió que “de otra forma no tenemos forma de desarrollar esos controles”.

Para graficar, aclaró que “todos los meses se verifica” la matriculación de los médicos. A la vez, se señaló que eso permite controlar el costo de los honorarios por las prácticas, cuyo monto generó el litigio judicial.