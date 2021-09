Pandemia y familia: un impacto anímico múltiple

Como muchos otros platenses, Walter y Liliana tuvieron que trabajar cada día de la pandemia y, salvo en los primeros momentos de la crisis sanitaria, no vivieron un aislamiento estricto. Pero eso no evitó que la rutina familiar se viera profundamente alterada, ya que María del Carmen (17), Joaquín (16) y Agustina (6), los tres hijos de la pareja, no tuvieron clases presenciales (los dos primeros, que estudian en colegios agropecuarios, siguen sin regresar a la presencialidad) y el impacto sobre la vida cotidiana del grupo familiar no tardó en hacerse notar.

Haciendo un balance, Walter dice que uno de los motivos de mayor preocupación, que vino a sumarse al temor a los contagios, desde el principio, fue la situación de los chicos, sobre todo los adolescentes: “estábamos en contacto con todos los compañeros de escuela de los chicos y sabíamos que la situación estaba generando cuadros de estrés importantes en muchos de ellos. Por suerte mis hijos lograron canalizar la angustia y el malestar. María del Carmen con la lectura y Joaquín con la computadora. La situación también tuvo su correlato familiar positivo, sostiene Walter: “compartimos más tiempo durante la pandemia y los chicos, para evitar el tedio, antes que por otra cosa, se comprometieron más con las tareas de la casa”.

La historia de Walter, Liliana y sus hijos ilustra algunos de los impactos que la pandemia tuvo en las rutinas familiares y en el ánimo de las familias. Una encuesta difundida la última semana y realizada en el último mes de julio muestra, en ese sentido, que la crisis sanitaria produjo un impacto múltiple y dispar en el día a día de las familias y en sus dinámicas, con aspectos negativos, pero también con algunas formas de adaptación a la situación que redundaron en mejoras.

Así, mientras entre los negativos aparece una alta sensación de malestar (a la que se refirió el 83% de los encuestados), basadas en factores como el crecimiento del estrés, la irritabilidad y la tristeza, un 86% de los consultados consideraron que hubo aspectos de la dinámica familiar que mejoraron con la crisis sanitaria, entre ellos, la colaboración, el diálogo y el acercamiento.

La encuesta fue realizada por la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas de la Universidad Abierta Interamericana. Marina Rovner, licenciada en Psicología de esa universidad y coordinadora del trabajo, destaca otra particularidad que pudieron observar: “ahora que la pandemia da un respiro y se empiezan a abrir más actividades se nota cierta resistencia por parte de muchas familias a retomar la antigua normalidad”.

Del trabajo también surge cuáles fueron algunos de las herramientas a las que apelaron las familias para adaptarse a la situación que imponía la crisis sanitaria y el aislamiento, desde los cursos a la gimnasia on line.

Muchas de estas situaciones que surgen de la encuesta coinciden con la percepción que se tuvo en consultorios psicológicos platenses a la hora de hacer un balance sobre el impacto de la crisis sanitarias en el ánimo y la dinámica de las familias.

En ese sentido, la psicóloga platense especialista en niños y adolescentes Susana Machado García destaca que con la irrupción de la pandemia empezaron a aparecer problemáticas familiares específicas en los consultorios: desde los duelos problemáticos de quienes perdieron familiares y no los pudieron despedir a las depresiones y ataques de pánico, sumados al impacto en niños adolescentes, los más afectados por problemas como los trastornos del sueño o de la alimentación, entre otros.

También en este caso se observaron impactos positivos en las dinámicas familiares, sobre todo en los relacionados con el compromiso con las tareas de la casa y una mejora en el diálogo y en la comprensión (ver aparte).

La encuesta mencionada anteriormente realizada a más de 400 personas mayores de 18 años, en su mayoría en el Área Metropolitana de Buenos Aires a través de Internet buscó determinar el impacto emocional de la pandemia en las familias.

Según destaca Rovner, “se hizo en un momento interesante, en julio de este año, cuando empezaron a cambiar los hábitos adquiridos durante toda la pandemia y se empezó a notar una resistencia mayor a la esperada frente a la vuelta a la normalidad en algunos ámbitos”.

Al referirse a lo que empeoró en los vínculos y en las dinámicas cotidianas de las familias, un 83% de los encuestados habló de un mayor malestar derivado de la pandemia y la crisis sanitaria. Un 55% aludió al incremento del estrés, un 42% al aumento de la irritabilidad dentro de la familia y un 27% a un aumento de la tristeza.

Al referirse a los principales motivos del malestar, los más mencionados por los encuestados fueron el miedo al contagio, seguido por la incertidumbre, el distanciamiento social y la sensación de soledad.

Los encuestados también manifestaron mayoritariamente haber experimentado cambios en su estado de ánimo durante la crisis sanitaria, entre los cuales la más mencionada fue la ansiedad (70%), seguida por el desánimo (59%), el insomnio (58%), la angustia (55%), la tristeza (48%), el nerviosismo (40%), la desconcentración (33%) , la intolerancia (28%), la depresión (25%)y los ataques de pánico (18%).

Como contrapartida se invitó a los encuestados a evaluar qué aspectos mejoraron dentro de la familia , ítem que “enfatiza la importancia de brindar una perspectiva amplia sobre los efectos de la pandemia e indagar si además de las consecuencias negativas se pueden rescatar aspectos positivos tomando en cuenta que la familia puede establecerse como un entorno protector al facilitar la adquisición de aprendizajes de autocuidado y para la adaptación a escenarios de desajuste”, indican los autores del trabajo.

En este caso el 86% de los consultados consideró que algo mejoró en la familia durante la pandemia.

De entre los que consideraron que había habido mejoras en la dinámica familiar, un 52% expresó que éstas se habían registrado en la colaboración de todos los miembros en las tareas hogareñas, mientras que un 50% consideró que había mejorado el diálogo y un 44% que había mejorado el acercamiento entre los miembros de la familia.

La encuesta también indagó en la generación de respuestas de adaptación al escenario y el uso de distintas herramientas para tal fin. Los encuestados indicaron que recurrieron a herramientas tales como los cursos virtuales (59%), la práctica de gimnasia (57%) o la terapia psicológica (30%) para hacerle frente a la coyuntura.

Con la pandemia aumentaron las consultas por problemáticas familiares