Flor Vigna y Facu Mazzei renunciaron a Showmatch La Academia: los motivos

Flor Vigna y Facundo Mazzei renunciaron a Showmatch La Academia (El Trece) y el anuncio oficial fue en el programa conducido por Marcelo Tinelli.

El pasado viernes, Mazzei, el compañero de pista de Vigna, sufrió un accidente realizando un truco en La Academia y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital de San Isidor. El joven se dislocó el hombro en la pista de ShowMatch y generó momentos de mucha tensión en el estudio.

El programa no iba en vivo y fue grabado en la tarde. Por esta razón, la producción pudo realizar recortes y optó por eliminar algunas escenas. Rodrigo Lussich en El Show de los Escandalones enseñó una escena en la que Vigna hace un pedido y los televidentes no pudieron ver.

"Verle el cuello, la rodilla y todo. Es un chabón que ensaya un montón y perdón, pero me hubiese gustado que haya un médico que sepa mucho y que reaccione enseguida para cuidarlo… y lo veo ahí llorando, y ni siquiera puedo estar allá", expresó la bailarina. Y continuó: "Siento que, a veces, está bueno en vez de todo este brillo, que es hermoso, que lo desee tanto…bajar un poco y vivir la vida".

LOS MOTIVOS

Horas después, en Intrusos (América) revelaron que Flor Vigna estaba enojada por cuánto tardaron en atender a Facu tras la lesión.

Durante la noche, Facu Mazzei tomo la palabra en Showmatch y se refirió a su lesión. “Era algo que no me lo esperaba, es un truco muy tonto. No llegué a apoyar la mano en el piso, es un microsegundo que me fui y sentí un dolor que nunca me había pasado", dijo.

"Estoy bastante sensible porque la etapa del año, es mi herramienta de trabajo. Todos estuvieron presentes, somos una familia, y estas dos mujeres, que no sabés lo que es trabajar con ellas”, agregó el bailarín.