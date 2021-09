El enojo de Mbappé con Neymar y la opinión de uno de los jugadores del PSG

Todavía quedaron pendientes enojos en el seno del plantel del PSG que hoy volverá a ser protagonista de un encuentro de hoy con Manchester City..

Como se sabe, Mbappé se quejó porque Neymar "no me pasa la pelota" después de dejar la cancha en el partido con Montpellier.

En ese sentido, la TV mostró con claridad cuando el francés estaba hablando con su compañero Idrissa Gueye mientras criticaba al brasileño Neymar después de ver como habilitaba a Julian Draxler para que marcara el 2-0 que sentenció el encuentro

"Ese maldito no me la pasa", fue la frase que lanzó el ex Mónaco desde el banco, haciendo alusión a que antes de abandonar el campo había protagonizado una jugada similar en la que Ney prefirió jugársela individualmente antes de abrir a una banda.

El episodio tuvo repercusiones en el plantel y sobre este episodio fue consultado el mediocampista español Ander Herrera en la conferencia de prensa previa al duelo por fase de grupos de la Champions League en el que el PSG se medirá ante el Manchester City de Pep Guardiola.

"Desde que yo llegué al club, si puedes ver una relación especial es la de Mbappé y la de Ney y eso no ha cambiado", aseguró el jugador de 32 años y agregó: "Durante los partidos, todos queremos dar lo mejor, hacer el gol y dar asistencias"