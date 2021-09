Tensión con la industria: actos por separados y cruces

La tensión del Gobierno con la nueva conducción de la UIA sumó un nuevo capítulo debido a la ausencia de Alberto Fernández y del ministro Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) en la celebración de ayer por la mañana del Día de la Industria y los cruces que se produjeron entre los ejecutivos y los funcionarios de segunda línea presentes en el evento. Por la tarde, el Presidente, que decidió visitar una planta fabril en Chaco, evitó cuestionar a los directivos de la entidad pero insistió en diferenciar el modelo productivo que asegura promueve su administración con el que asimiló a la etapa macrista.

El año pasado el jefe de Estado sí había participado del clásico festejo de la UIA. Ayer la celebración tuvo lugar en una fábrica de cerámica de José C. Paz donde Daniel Funes de Rioja, titular de la institución, hizo notar el faltazo del primer mandatario y de su ministro de Producción, al dirigirse al secretario de Industria, Ariel Shale. “Le agradecemos al ministro Kulfas que nos haya privilegiado con la presencia de ustedes, contigo, con Paula”, ironizó, al hacer también referencia a Paula Español, secretaria de Comercio.

En su discurso, Shale sostuvo, en un tiro por elevación hacia el empresario, que “los industriales no asumieron el rol de ser protagonistas. No vamos a ser un país industrial si nuestros industriales no son actores relevantes en ese proceso. La dirigencia industrial tiene que ser funcional a un modelo de desarrollo, hay que jugarse”.

Luego Funes de Rioja le hizo críticas por los problemas que hoy registran los frigoríficos a causa de la restricción a las exportaciones de carne, que puso en pie de guerra a un sector de la agroindustria. Y al responderle al secretario de Industria, sostuvo que “Ariel, hiciste dos menciones, hablaste de certidumbre y previsibilidad. Yo hablo de las tres CCC -confianza, certidumbre y concertación-. Esa vocación la tenemos y no tiene bandera política, las banderas son las de la industria y la buena fe”.

La desconfianza entre la Casa Rosada y la nueva conducción de la organización industrial no es nueva: en el Ejecutivo apostaban por la lista que había amasado el titular del BICE, el textil José Ignacio de Mendiguren, que ayer por la tarde mantuvo reuniones en Casa Rosada. Además, en el Gobierno le facturan a los industriales no haber cumplido con el acuerdo de precios y salarios que se anudó en febrero pasado con las centrales gremiales para contener las expectativas inflacionarias y que, a la postre, parió la frustrada pauta salarial del 30%. La escalada inflacionaria del primer semestre terminó volando por los aires aquel entendimiento.

En la platea de empresarios, estaba el titular de Techint, Paolo Rocca, pero también De Mendiguren. Uno de los temas más comentados por los asistentes fue la convocatoria a acreedores que ayer pidió Molino Cañuelas, fabricante de las galletitas 9 de Oro y las harinas Pureza y Mamá Cocina, debido al desacuerdo con entidades financieras con quien mantiene millonarias acreencias (ver aparte). Pero también fue la comidilla de la reunión el faltazo de Fernández que, a esa hora, llevaba adelante su agenda en Casa Rosada.

Pasadas las 16 el jefe de Estado abandonó el palacio de gobierno y se dirigió al sector militar de Aeroparque donde tomó un vuelo rumbo a Chaco. Junto al gobernador Jorge Capitanich, Fernández participó en el municipio de Fontana de un encuentro con empresarios de esa región. En su recorrida por una firma metalúrgica, justificó su presencia en esa provincia al asegurar que “celebrar el Día de la Industria en el interior de la patria” es central “para el desarrollo económico y social de la Argentina porque la radicación en distintos lugares es un objetivo central” y sentenció que hoy el “hay un proceso vertiginoso de crecimiento, con el 65% de la capacidad instalada utilizándose”.

Ya en modo campaña, buscó contrastar los números de la producción industrial de su gestión con lo ocurrido durante el macrismo. “”A veces es mas negocio ir a apostar a unos bonos que producir todo esto. Ese es un modelo de país donde muy pocos ganan”, indicó.

El Gobierno difundió el pasado miércoles un informe que destaca que la industria viene operando en 2021 un 4,8% por encima de 2019, que “contrasta” con lo ocurrido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019: de esos 48 meses, “en 46 la industria destruyó empleo”. El documento detalla que otro sector que viene mostrando buen desempeño es el de servicios informáticos, que creció casi 15% en empleo en los últimos dos años.