Denuncian a una docente por maltratar a alumnos en una escuela de La Plata

Una denuncia contra una docente de Danzas a la que se acusó de agredir físicamente a un alumno de 11 años generó preocupación en la comunidad educativa de la Primaria Nº 19 "General José de San Martín" del barrio platense de La Loma. Así se desprende de las declaraciones formuladas por la madre de un estudiante de 5to. grado en la Comisaría Cuarta, situada en las inmediaciones del establecimiento escolar. No obstante, otros padres y madres aseguran que ya han expuestos reclamos en el colegio “por las prácticas violentas de la maestra”.

En su exposición en la seccional la mamá del chiquito, Bárbara Medina, relató que “él estaba con otros cuatro compañeros guardando los instrumentos musicales y cuando suena el timbre del recreo salen corriendo, entonces la maestra de Danzas lo tomó del brazo con fuerza, lo retuvo y lo provocó un dolor fuerte". Y agrega: “Ahí él le contesta que le estaba haciendo mal, que le estaba provocando dolor. Le clavó la uña en el brazo”. En la exposición policial Medina manifiesta que el agarrón “fue en el brazo izquierdo” del nene.

A decir de la madre, el episodio llegó enseguida al gabinete pedagógico de la escuela. "En ese momento me llaman desde el gabinete para que pasara a buscar a mi hijo. Resulta que la maestra le agarró del brazo con violencia y le hizo doler”, comentó. “Ni bien acudí al colegio las maestras le decían a mi hijo: ‘dale, no mientas’, pero el nene sabía que yo le iba a creer y soltó su relato”, aseguró.

Al día siguiente, Medina asistió a una reunión convocada por la directora del establecimiento de diagonal 73 y 41. Según declaró, la respuesta de la directiva fue "que el nene no concurra los lunes a clases y haga entrega de trabajos prácticos". Por otro lado- dijo- “la directora le sugirió a la maestra que se tome una licencia".

En la denuncia expuso además que “la maestra ya tiene varios episodios de violencia verbal y psicológica hacia sus alumnos”. En ese sentido, describió “episodios de gritos vociferando en el rostro de los alumnos: 'son unos irresponsables, maleducados, son unos mocosos, entre otros adjetivos denigrantes'”.

La denunciante dijo que por esta situación “los lunes la mitad de los chicos ya no concurren a la clase de danza de la maestra mencionada por miedo a sufrir situaciones de violencia”. “Los chicos lloran para no entrar sus clases. Entonces le estamos pidiendo a la directora que nos dé explicaciones y se tomen medidas. No queremos perjudicar a la maestra, pero si cuidar a nuestros chicos”, enfatizó.

En esa línea, otra mamá comentó que “esta fue la gota que rebasó el vaso, pero en realidad hace dos años que venimos tratando este tema, hablando con los directivos e intentando buscar soluciones, porque los nenes también la tuvieron en 3ro.”. Y recordó que “en marzo hubo una situación de gritos a mi hijo en el aula. Les dijo: 'Ustedes están locos, están drogados’. Pero esas no son formas de dirigirse a los alumnos. Luego lo hablamos con la directora y nos respondió que ‘a veces los nenes fabulan’”.

“En relación a mi hijo, lo último que ocurrió fue con la vuelta de la presencialidad. Pero me enteré por otra madre porque se lo contó su hijo. Cuando le consulto a mi nene que me cuente lo que pasó, me dice: ‘Yo no te dije nada porque después vos vas a la escuela y ella de la agarra conmigo”, relató.

Sobre esa situación contó que “en un momento de la clase la maestra se acerca a mi hijo y le dice cara a cara: ‘No puedo hablar en voz alta porque después vienen las mamás a hacer lío’. Se lo dijo en la cara y mi hijo se asustó”.

En el marco de los reclamos, el grupo de padres evaluaba llevar adelante una sentada en la puerta del establecimiento para visibilizar la problemática. “Hubo maestras a las que no les gustó nuestro reclamo, pero nos apoyamos entre las madres. Ya hubo reuniones, firmamos actas, pero con lo que pasó recientemente hemos llegado al límite. No puede existir a esta altura este nivel de violencia en la escuela”, expresó. Mientras tanto, los padres aguardan respuestas oficiales respecto de la denuncia y los reclamos efectuados. Por su parte, a partir de los planteos formulados por los denunciantes, este medio ha consultado por la situación ante el área correspondiente.