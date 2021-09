Randazzo: "Hay que pensar a La Plata para que vuelva a ser una ciudad de jerarquía"

El candidato a diputado nacional Florencio Randazzo (Vamos con Vos) le dejó a los platenses un mensaje grabado a través de un video.

"Queridos platenses, quiero dejarles mi impresión de una ciudad que yo he adoptado porque me casé con una platense y tengo dos hijos platenses", comenzó diciendo el ex ministro del Interior y Transporte.

"Siempre admiré a la ciudad urbanísticamente como de las más lindas de la Argentina, sin embargo con el paso de los años también he asistido a un proceso de deterioro. Ya hace más de 22 años que vivo en La Plata y creo que nuestro desafío es empezar nuevamente a La Plata como nuestra capital, la capital de la Provincia de Buenos Aires para que vuelva a ser una ciudad de jerarquía para que tenga planificación, para que sea verdaderamente una ciudad que merezca ser vivida, que tenga más seguridad, que tenga más desarrollo urbano, todo lo que supo tener volverlo a construir", describió Randazzo.

"Creo que debemos a ser el orgullo de todos aquellos que son platenses y de aquellos que la hemos adoptado como propia", finalizó.