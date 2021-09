Para todos los gustos: fútbol, F1, TC, ciclismo y golf, la agenda deportiva de hoy para ver por la TV

Fórmula 1, Pechito López en el Gálvez, Francia en las eliminatorias, Boca, San Lorenzo, la definición de la Vuelta a España, US Open y Argentina en vóleibol forman parte de la suculenta agenda deportiva que se podrá ver este sábado en la TV.

A continuación, la actividad deportiva completa la grilla de este sábado 4 de septiembre, desde la mañana y hasta la medianoche

FÚTBOL

Torneo 2021

13.30 Tucumán vs. Arsenal. Fox Sports Premium

15.45 Lanús vs. Sarmiento. TNT Sports

15.45 Colón vs. Newell’s. Fox Sports Premium

18 Platense vs. San Lorenzo. Fox Sports Premium

20.15 Rosario Central vs. Boca. TNT Sports

Eliminatorias europeas para Qatar 2022

9.50 Chipre vs. Rusia. ESPN 2

15.45 Países Bajos vs. Montenegro. ESPN

15.45 Eslovaquia vs. Croacia. DirecTV Sports 2

15.45 Ucrania vs. Francia. DirecTV Sports

Major League Soccer

21 FC Cincinnati vs. Inter Milan. ESPN Extra

Primera B

12 Flandria vs. Cañuelas. TyC Sports

13.30 San Miguel vs. Sacachispas. DirecTV Sports

Primera Nacional

17 Almirante Brown vs. San Martín (T). TyC Sports

TENIS

12 US Open. La tercera rueda. ESPN 2, ESPN Extra, ESPN 3

AUTOMOVILISMO

10 Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran Premio de Países Bajos. Star Premium Action

14 Súper TC 2000. La prueba de clasificación de los 200 Kilómetros de Buenos Aires. TyC Sports

14 TC Mouras. La prueba de clasificación de la 12ª fecha, en La Plata. DeporTV

VÓLEIBOL

13 Argentina vs. Chile. El Sudamericano de Brasil. DirecTV Sports+

CICLISMO

10.30 Vuelta a España. La 20ª y penúltima etapa. ESPN 3

GOLF

14 El Tour Championship. La tercera vuelta. ESPN 3