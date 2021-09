“Tuvimos muy poco tiempo la pelota; si siempre se la cedés al rival es muy difícil ganar”

Gimnasia sufrió un duro cachetazo ante Godoy Cruz en Mendoza y el ciclo de Néstor Gorosito tuvo un inicio para el olvido. El entrenador tomó decisiones en la previa armando un equipo que generaba algunas dudas tanto en defensa como en el mediocampo y finalmente la cosa no salió bien.

Gorosito optó por una línea de cinco defensores, con Francisco Gerometta, Guillermo Fratta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso, pero no por eso el equipo mostró seguridad. Sino todo lo contrario.

La presencia de Fratta desde el arranque fue uno de los cambios que más comentarios generó en la previa debido a las flojas performances que el uruguayo venía teniendo desde que llegó al Club. Y ayer no fue la excepción.

El técnico habló en conferencia de prensa tras el doloroso 4-0 que sufrió y destacó, entre otras cosas, que hubo muchos problemas que pasaron por la tenencia de la pelota.

“El equipo no jugó bien, tenemos que mejorar, en el primer tiempo jugamos defensivamente bien pero no teníamos la pelota y si no la tenés se hace difícil porque en algún momento el rival acierta”, manifestó el entrenador debutante que deberá trabajar y mucho de cara al partido que se viene anteVélez..

Más adelante, destacó que en el inicio del complemento el mens sana había mejorado en ese aspecto pero falló en la definición y el rival acertó con la fortuna de un rebote: “En el segundo tiempo habíamos mejorado, tuvimos la situación más clarita de gol primero, y ellos encontraron el gol en un rebote y después justificaron la victoria”, agregó.

Para el DT, y fue reiterativo en el concepto, la falla principal fue lo poco que el Lobo tuvo la pelota en Mendoza. Y cuando la tuvo, le dio mal destino: “La tuvimos muy poco tiempo y es muy difícil progresar si no tenemos la pelota. En el segundo tiempo progresamos y tuvimos esa situación clara con el Tanque pero es muy poco para ganar. Hay que tener mayor volumen de juego. Y hay que tener más ocasiones de gol”.

Asimismo sostuvo que para poder tener alta eficacia en el arco de enfrente es necesario generar más ocasiones. Y ayer se generó muy poco: “Hoy no creamos muchas situaciones, si creás poco es más difícil tener porcentaje alto de eficacia. Tenemos que generar mayor volumen y mayor tenencia de pelota”.

“Tenemos que generar mayor volumen de juego y mayor tenencia de pelota”

Néstor Gorosito,

El entrenador del Lobo tuvo un debut para el olvido en Mendoza

En tanto, remarcó que el plantel tiene jugadores desequilibrantes que tiene que aportar su talento para que los del fondo puedan jugar con más seguridad: “Creemos que tenemos gente muy desequilibrante de mitad de cancha hacia arriba y tenemos que darle un orden defensivo al equipo. Que genere seguridad a los que jueguen de mitad para arriba. En el fútbol actual hay que ir y venir, pero tenemos que generar mayor seguridad, no crear inseguridad cuando tenemos la pelota.

A la hora de puntualizar en algunos rendimientos, el técnico destacó al nuevo capitán: “Alemán fue el que mejor jugó y Contín también estuvo bastante bien”

Pero luego volvió a hacer hincapié en lo grupal y el flojo desempeño que tuvo Gimnasia en la tenencia del balón: “Tenemos que mejorar, hubo poco volumen de juego y soy reiterativo, si siempre le cedés la pelota al contrario es muy difícil poder ganar”.

Por último y para cerrar una breve conferencia de prensa, el entrenador contó qué le sucedió al grandote Alexis Domínguez, quien fue retirado en camilla: “Domínguez puede tener una lesión meniscal, que, sufrió en la primera jugada”.

El próximo rival de Gimnasia será Vélez, en un juego que se disputará en el estadio del Bosque el lunes 13 a las 21 horas. El DT tendrá una semana larga de trabajo para intentar corregir la gran cantidad de fallas que se dieron en Mendoza. Seguramente, habrá cambios.