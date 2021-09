Sabrina solo quiere divertirse: “Una trata de pasarla bien y otros piden títulos, rótulos”

Sabrina Rojas se separó hace tres meses de Luciano Castro, pero encontró rápido quien la mime: la blonda está comenzando una relación con el Tucu López, aunque, consultada tras ser vista a los besos en la vía pública, pidió que por favor dejen de ponerle etiquetas a eso que podría ser nada más que un esparcimiento. Rojas, solterita y sin apuro, solo quiere divertirse.

La relación comenzó cuando la ex de Castro fue a ver “Sex”, el show de José María Muscari del que participa López: según diferentes versiones, Rojas fue con amigas o invitada por el Tucu, pero lo cierto es que en ese momento de erotismo sobre el escenario se produjo el flechazo. Rojas quedó pasmada por lo que vio y los dos comenzaron a salir, en silencio y en secreto.

Mientras tanto, como es oficio ya, Rojas negaba todo. Apenas aceptaba conocer al Tucu, afirmaba que a “Sex” fue con amigas y pagando entrada, y solo se atrevía a decir que López era “un morocho lindo”. Desde su entorno, sin embargo, hablaban de fuego entre los dos.

Pero incluso cuando los vieron juntos y a los besos en la vía pública, no fue hasta ayer que la modelo terminó de confirmar la incipiente relación: “Mi vida marcha en clama, en paz, disfrutando”, le dijo a “Intrusos”. Por supuesto, le preguntaron por las fotos de besos, y ella siguió jugando: “Me acaba de agarrar una amnesia, me fui a blanco”, tiró.

Sin embargo, acto seguido, se puso seria. Y pidió que le dejaran un poco de aire para divertirse sin tener que estar contando y aclarando. “Las fotos las vi, las vi... Pero no sé qué decir. Una trata de pasarla bien y otros piden títulos, nombres, rótulos. Estamos disfrutando la vida”.

En esa línea, también destacó que le hubiese encantado que no se filtraran. “También uno dice, si te gusta, ‘no salgas a almorzar afuera’. Pero también uno tiene derecho a vivir la vida. Es así. Uno la pasa bien. No sabés en la vida cuanto va a durar, qué va a pasar, por eso a veces uno se incomoda en hablar”, señaló.

Las fotos, claro, implicaron que Castro se enterara por los medios que su ex está en otra. Pero del tema no quiso comentar demasiado Rojas: “Esas son cosas que quedan para nosotros. Entre nosotros hay mucho diálogo, mucho amor y esta todo re bien. Ya empezamos con los ensayos, dentro de poco estrenamos con Desnudos, está todo en armonía. Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre”, contó.

El viernes pasado, Adrián Pallares contó que charló al respecto con Castro, en privado, y que lejos de notarlo caído “lo escuché bien, eufórico, contento. Por eso me quedó resonando eso de que tal vez hay un poco de alivio. Cuando vez que la otra parte está contenta, está bien”.

Es que las parejas famosas del siglo XXI son así: lejos de los escandaletes y acusaciones cruzadas en los programas de la tarde a los que nos acostumbramos, ahora todo es cordial, secreto y hasta sano. O, al menos, eso le muestran al mundo...