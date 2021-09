Por siempre Gilda: a 25 años de su muerte, la leyenda de la cumbia sigue latiendo

El 7 de septiembre de 1996, Gilda murió en un accidente en Entre Ríos. “Pasó a la inmortalidad”, titularon muchos entonces, y esa frase remanida terminó siendo, esta vez, cierta: figura icónica de la música tropical y de la cumbia y referencia de la pelea de las mujeres por ganarse un lugar en una escena dominada por los varones, Gilda pasó a partir de ese instante de ser un fenómeno popular a una leyenda.

Y eso que estuvo entre nosotros cantando por muy poco tiempo (solo publicó seis discos en vida), pero le alcanzó para crear cumbias inolvidables, himnos como “No me arrepiento de este amor”, “Corazón valiente”, “No es mi despedida” y “Fuiste”. El fatal desenlace de su vida la encontró en la cumbre del éxito, y la catapultó al imaginario popular argentino. Y a convertirse en un furioso éxito: la publicación del primero de los discos póstumos, “Entre el cielo y la tierra”, fue entonces un suceso de ventas que le hizo sombra a otros lanzamientos como “Alta Suciedad”, de Andrés Calamaro y “Blood on the dance floor”, de Michael Jackson.

Desde entonces, muchas de sus canciones fueron versionadas por bandas y artistas de diversos géneros musicales, Natalia Oreiro la encarnó en la gran pantalla y su vida se vio representada también en una obra de teatro y una biografía. El aura de Gilda incluso alcanzó a youtubers e influencers de otras latitudes como la dupla española Sebas y Nuri del canal SN Challenge y el afamado británico Lewis Shawcross.

Pero más allá de su música, Gilda es un mito. El mito de la mujer que tuvo que dejar los estudios para hacerse cargo del hogar pero que se rescató a sí misma a través de la música, luchando por hacer oír su voz en un género que era hasta ese momento sólo patrimonio masculino. Ídola popular, es también la leyenda de sus milagros: el colectivo en el que viajaba la artista, y que se encuentra en el lugar del accidente, es hoy un santuario en el que se prolongan los milagros que ya se le atribuían en vida.