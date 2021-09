El costoso medicamento que se aplicó Susana Giménez cuando tuvo Covid

"Primero morirme y después, que me entubaran. Eso me aterrorizaba. Si me tienen que entubar, déjenme ir porque no lo voy a soportar," así narró su experiencia con el Covid, Susana Giménez, enfermedad que padeció en Punta del Este durante Junio del año pasado y por la cual permaneció internada durante dos semanas en el Sanatorio Cantegrill.

La diva reveló que tuvo neumonía bilateral y que le aplicaron un costoso medicamento que le "salvo" la vida. Se trata de un anticuerpo monoclonal que se utiliza para enfermedades autoinmunes.

Mariana Lestelle (MP 81.598) médica internista de Susana, brindó precisiones sobre la medicación que recibió la conductora: “El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que limita la respuesta inmune inflamatoria exacerbada que genera el coronavirus. Se utiliza en pacientes con COVID-19 moderado o grave y se usa junto con la dexametasona”, detalló la profesional, agregando que dicho medicamento también se aplica en las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, entre otras.

A partir de sus declaraciones públicas, Susana Giménez recibió todo tipo de consultas respecto de la medicación a la que hizo referencia. Así, decidió responder a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter. “Para todos los que me preguntaron cuál es la ampolla que me dieron cuando tenía COVID que me hizo tanto bien, se llama Tocilizumab”, publicó en sus redes, al tiempo de aclarar: “Por favor, tengan en cuenta que no se puede suministrar sin prescripción médica y es recomendable solo para ciertos casos de la COVID-19″.