Amalia Granata rompió el silencio y habló de la viralización del video de su cumpleaños

En medio de la polémica por el festejo de la primera dama en Olivos, la precandidata a diputada provincial por Santa Fe Amalia Granata se refirió a la viralización de un video que la muestra festejando su cumpleaños número 40 y a las críticas que recibió por haber llevado adelante el festejo supuestamente durante la pandemia.

Acusada de no haber respetado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la precandidata argumentó en su cuenta de Twitter que no infringió ninguna ley ya que el festejo se hizo durante el DISPO.

Interna macrista en Santa Fe: a pocos días las PASO, se filtró un video del cumpleaños de Amalia Granata durante el aislamiento obligatorio, violando todas las normas sanitarias. pic.twitter.com/9JATSKxh1F — Agencia El Vigía 🇦🇷 (@AgenciaElVigia) September 7, 2021

“El 26/02/21 cumplí 40 años en ese momento regía el DISPO, no ASPO. Reuniones sociales en lugares cerrados hasta 20 personas estaban permitidos. Mis invitados fueron 10 y en una galería al aire libre. Las operaciones berretas de la vieja política no me van a amedrentar”, expresó Granata en Twitter.

En el video del festejo, en el que participaron Marcelo Polino, Luli Fernández y Yanina Latorre, se puede ver a los presentes bailando pegados, sin distanciamiento social. Aunque, en ese momento, como argumenta Granata, ya se encontraban habilitadas las reuniones sociales de hasta 20 personas.