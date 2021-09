Erika, de la asistencia perfecta a clases a una distinción internacional

Erika Eleatrice Laskouski es una joven maravilla de La Plata si de conocimientos se trata. Con tan solo 24 años ha tenido logros académicos por su asistencia perfecta al colegio y sus notas altas. Desde muy chica tuvo en claro cuál sería su futuro y el objetivo se cumplió después de mucha dedicación.

En una tarde gris, recibió una gran noticia: fue una de las ganadoras de la quinta edición de “Semillas para el futuro”, organizado por la empresa Huawei. Fueron siete días los que tuvieron los aspirantes para participar del concurso, donde además se capacitaron, presenciaron charlas con expertos en tecnología y pudieron acercarse a la cultura empresarial de China.

“Estoy convencida que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr”, admite Erika

Hace algunos años atrás, fue alumna destacada por su asistencia perfecta en la primaria, y quedó reflejada ese desempeño en las páginas de EL DIA. Hoy, 13 años después, nos cuenta este gran paso en el mundo del conocimiento. Antes de cerrar la etapa escolar, vale destacar que recibió también el premio René Favaloro al mejor promedio. Ya en la secundaria continuó con asistencia perfecta, por lo que fue abanderada y luego recibió el premio Pedro Palacios, nuevamente al mejor promedio. El siguiente desafío fue el paso de la secundaria a la facultad, ya que no tenía experiencia en educación técnica pero eso no la frenó: “Lo importante es no tirar la toalla. El esfuerzo siempre tiene premio”, aseguró.

Al comenzar a estudiar aeronáutica se dio cuenta que no era su camino y no dudó en volcarse a ingeniería electrónica. La pandemia la encontró algo desorientada pero logró alcanzar el tercer año. Lo más importante para ella, cuenta, es dejar una huella que pueda inspirar a todos aquellos que se desaniman por no cumplir con las expectativas académicas en el primer intento.

Ayer, dentro de la casa de los Laskouski todo era felicidad. La joven galardonada no pudo esperar a contárselo a su abuela, una de sus grandes inspiraciones a lo largo de su vida académica. En el proceso siempre tuvo a sus padres al lado, a su abuela y a su novio Walter, quien no la dejó bajar los brazos ni en los momentos más duros.

Erika fue parte del proyecto que alojó a más de 9.000 aspirantes de las universidades más prestigiosas del mundo. Ella, con su talento, su perseverancia y convicción, logró obtener el puesto y ser condecorada en la quinta edición de este concurso. El lema de la empresa china para este proyecto se enfoca en poder inspirar a las próximas generaciones que podrán innovar y cambiar el futuro. Tan sólo en Argentina, Erika Eleatrice Laskouski tuvo que competir con treinta estudiantes de otras universidades del país como UTN Córdoba, y la Universidad Nacional de Rosario.

Su equipo estaba formado por estudiantes de Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Chaco y lo bautizaron “Ceibo Tech”, en honor a la flor nacional. El proyecto que los llevó al primer lugar estuvo apuntado a ayudar a cuidar el ecosistema.

La idea de Ceibo Tech fue crear un mapa verde en el que los vecinos pueden marcar las zonas donde hay basura. Esos reportes llegarán a las autoridades para limpiar la zona o reunir grupos para mantener libre de deshechos el lugar.

Gracias al mapa verde, los jóvenes argentinos tendrán la oportunidad de ir a un mundial con otros países, donde serán recibidos por empresarios e inversores. Esta participación les dará la oportunidad de conseguir un sustento económico para que el proyecto se vuelva realidad.

Además, es una gran pianista, disciplina que estudia desde que tiene memoria y la que la llevó a tener sus propias presentaciones solistas en diferentes escenarios de la Ciudad. En Perú se presentó en el Primer Encuentro Latinoamericano Suzuki de Niños y en el 25to Festival homónimo, en Lima.

La joven platense contó a EL DIA que fue una ardua tarea para llegar a donde llegó, pues no venía de una educación con base en la tecnología. Sin embargo, eso no la limitó para seguir sus sueños y lograr sus objetivos, sino todo lo contrario. Su próximo desafío será la carrera de telecomunicaciones, en la que solo tendrá que rendir cinco materias. "Estoy convencida que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr", admitió.