Alto ladrón: las andanzas del hombre que robó a los tiros

Mientras la policía busca intensamente al ladrón “de casi dos metros” que el lunes pasado baleó a un kiosquero en pleno Centro, los encargados de ese local están convencidos de que no era la primera vez que el agresor los “visitaba” en plan de vaciar la caja. De hecho, habría cometido al menos otros dos asaltos violentos en los últimos cuatro meses. No es mera especulación: hay videos.

Las imágenes de uno de ellos, a las que accedió este diario, son del pasado 15 de mayo y dejan ver a un joven con campera blanca ingresando en el kiosco 24/7, en 54 entre 8 y 9, con la misma parsimonia con la que se desenvolvió el lunes; como si fuera un cliente. Lo primero que hace es tomar una bebida de la heladera, mientras comprueba que en el local no están más que él y quien se encuentra del otro lado del mostrador. Hacia allí va, para arrinconar y golpear al empleado y quedar a tiro del dinero de la caja.

El segundo episodio ocurrió el último 12 de junio. A juzgar por el video, el mismo hombre -fácilmente distinguible, de nuevo, por su contextura- irrumpe vestido con una campera verde y mochila, para repetir la “coreografía” del asalto, hasta que saca a relucir lo que sería un arma de fuego y somete al empleado, que queda varios segundos tirado debajo del mostrador.

“Es llamativo, porque no usa capuchas y siempre se lo ve muy bien vestido”, apuntó un investigador después de ver esos dos videos y el del lunes, que lo muestra entrando en el kiosco a las 16.20, con una campera gris y un pantalón clarito. Tiene en la mano una bolsa de papel de color azul, de la que saca un revólver para encañonar a Oscar De la Canal (49) del otro lado del mostrador.

Lo que diferencia a este caso de los anteriores es que ahora el ladrón disparó tres veces, hiriendo de un tiro en el abdomen a su víctima, antes de manotear la plata y huir caminando.

Justo antes de los tiros se advierte que entra en el comercio una nena chiquita, que se queda paralizada en la puerta y luego se aleja corriendo. Esa niña tiene 5 años y es la prima de Delia, una joven verdulera que tiene su negocio en la misma cuadra del kiosco.

“La nena fue a comprar un yoghurt”, contó Delia a EL DIA, “ni bien entró escuchó que una persona le decía al kiosquero dame la plata y enseguida escuchó un ruido y volvió corriendo. Me dijo que había sonado algo feo y que algo malo había pasado”. Quiso la suerte que la nena saliera ilesa y, más allá de intuir el peligro, no quedara atravesada por el miedo. “Está tranquila”, aseguró su prima, admitiendo que “si le pasaba algo yo me moría”.

Consultada sobre la seguridad en ese barrio, la joven refirió que los patrullajes no son regulares: “A veces pasan y a veces no”, indicó.

Algo parecido opinó Leonardo, dueño de la disquería que funciona enfrente del kiosco donde balearon a De la Canal. El hombre estaba en su local cuando esto pasó, pero se enteró cuando salió a la vereda y vio la ambulancia.

“Hace 10 años que estoy acá y nunca había pasado algo así”, reveló, dando cuenta de que “el barrio no parece inseguro, porque no es que casos así ocurran todo el tiempo”.

Reconoce, sí, que hace un “tiempo había más presencia policial, con una pareja de efectivos caminantes que recorrían la cuadra y ya no”. Actualmente ve circular a los patrulleros, aunque nunca está del todo claro si “están haciendo prevención o yendo a otro lado”, comentó.

El empleado, fuera de peligro

Mientras policías de la comisaría Primera y la DDI buscan intensamente al responsable del ataque entrecruzando información de distintas cámaras y antecedentes penales, De la Canal ya fue dado de alta del hospital San Martín, a donde una ambulancia del Same lo trasladó minutos después de recibir el balazo. Según fuentes judiciales y policiales, su vida ya no corre peligro.

“Ingresó con un orificio de entrada de proyectil en la zona abdominal, que no atravesó ningún órgano o arteria vital y se alojó en el glúteo, por lo que se le debió practicar una pequeña cirugía para quitar el plomo de la zona”, detalla el reporte médico.

El fiscal Marcelo Romero dispuso una serie de medidas periciales para avanzar en el esclarecimiento de la causa, y que se le tome declaración testimonial a la víctima cuando esté en condiciones de hacerlo. De la Canal comenzó a trabajar en ese negocio hace apenas unos meses, dijo el encargado del negocio.