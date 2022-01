Obra inconclusa y sólo un hilo de agua en Berisso

Desde que intentaron sumar un nuevo usuario a la red de agua en la calle 13 entre 162 Norte y 163 de Berisso, los usuarios de la cuadra no pararon de tener problemas con la presión del servicio, según los reclamos realizados por los usuarios afectados, quienes piden que Aguas Bonaerenses ponga fin a la obra en esa zona para afrontar las altas temperaturas que se registran en este verano 2022 de la mejor manera posible. La ola de calor extremo que comienza hoy puso los nervios de punta a los vecinos quienes creen que pasarán una pesadilla hasta el viernes.

Una de las vecinas que habló con este diario describió un panorama con un tono irónico: “mientras en las viviendas hay poca presión de agua y a veces directamente no hay servicio, en la calle no para de salir el líquido y los operarios no pueden encontrar la solución al problema”.

Con la intención de habilitar a un vecino a la red de agua potable que pasa por la zona, los operarios de ABSA hace más de un año que rompieron veredas de dos viviendas para encontrar la conexión que le permitiera establecer un puente hacia el nuevo usuario.

“Quedaron en solucionarlo cuánto antes. Vinieron en más una oportunidad en los últimos meses, pero hace tiempo que no regresaron para reparar el problema generalizado que se vive en el barrio”, agregó otro usuario que tiene número de reclamo en mano: 3204091.

Los usuarios hicieron reclamos ante Aguas Bonaerenses, la Autoridad del Agua, la Defensoría del Consumidor de la provincia de Buenos Aires y otros organismos con el objetivo de encontrar una solución.

En la búsqueda que incluyó excavaciones en veredas como si “fueran tumbas” -según describen los vecinos-, encontraron dos elementos que despertaron preocupación y curiosidad: por un lado hay dos caños y uno, aparentemente el más nuevo, no estaría conectado a la red y a los vecinos, con un grosor más amplio lo que permitiría tener más presión en las viviendas. Lo otro, que abrió un clima de incertidumbre es que uno de los caños, aparentemente el más antiguo, “tiene asbesto, una sustancia tóxica”, indicaron en el barrio. Por eso, los usuarios piden que “pronto se determine si es esa sustancia la que recubre uno de los caños y que la misma se retire cuánto antes”,

En el centro de Berisso esperan que ABSA finalice una obra para normalizar el servicio de agua

También remarcan que quienes sufrieron la rotura de las veredas ni siquiera pueden sacar los autos de los garajes de las viviendas, lo que genera otra complicación cotidiana para los usuarios afectados y piden que solucionen el problema del agua y las veredas de manera urgente.

Desde la empresa Aguas Bonaerenses, ante el reclamo planteado por los vecinos, informaron que se “está realizando el reemplazo de cañerías en Berisso. En calle 7 entre 151 y 158, y en calle 157 de 8 a 12. Se reemplazan los viejos caños, que hasta ahora resultan ser de hierro fundido por modernos de polietileno de alta densidad. Puede que estas maniobras, que implican la interrupción del servicio a los frentistas impacten en las zonas aledañas”.

SIGUEN LOS PROBLEMAS EN GONNET

Por otra parte, usuarios de Gonnet se comunicaron con este diario porque en 21 entre 489 y 490 volvieron los problemas con el servicio de agua y no tienen servicio desde hace más de 48 horas.

“Los problemas comenzaron en Navidad. Y desde entonces se ha transformado en una pesadilla. Sólo algunos días tuvimos una presión de agua razonable, pero en la mayoría de las jornadas padecimos la falta de servicio”, contó Romina Lavigne, quien tiene una beba y afirma que ella hace lo “imposible para hidratar a la pequeña en un contexto de mucho calor y crecimiento de casos de covid. Hicimos numerosos reclamos, pero hasta el momento no hemos tenido una solución por parte de la empresa.

OTRA REPARACIÓN AL ACUEDUCTO NORTE

En tanto, Aguas Bonaerenses informa que hoy se realizará una reparación sobre el Acueducto Norte. “Esta tarea se suma a los habituales trabajos de las cuadrillas que intervienen las redes de agua y cloacas en La Plata”, explicaron.

Las tareas se centralizarán sobre la cámara número 7 del conducto lleva agua potable desde la Planta Donato Gerardi hasta Gonnet y Villa Castells.

“Es posible que durante las maniobras se registre baja presión o falta de agua en la zona servida por la cañería. Una vez concluida la reparación el servicio se normalizará de forma paulatina”, agregaron en ABSA.

Cabe recordar que días atrás encontraron una rotura en el acueducto Norte que generó problemas en Villa Castells y Gonnet.