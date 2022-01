Marlene Rodríguez: ¿La villana favorita del clan Montaner?

Suegra y nuera, marlene y stefi, no estarían pasando por un buen momento. Hablan de tensión familiar

El comentado look que usó Marlene Rodríguez para la boda de su hijo Ricky con la modelo e influencer Stefi Roitman, generó un sinfín de repercusiones. Es que su llamativa elección de una blusa blanca, el color “prohibido” de las invitadas en las bodas, no pasó inadvertida y ayer se conocieron nuevos detalles que hablan sobre una relación tensa entre suegra y nuera.

“Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi y Marlene hay tensión”, aseguró el periodista Juan Etchegoyen.

Incluso Etchegoyen, que actualmente es panelista de “Emparejados”, el programa que conducen Sabrina Rojas y Tucu López por la pantalla de América, sumó una supuesta frase que la novia habría esgrimido apenas vio a la madre de su marido vestida de blanco en su boda.

“Alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi dijo: ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”.

Ayer, en “Intrusos”, debatían sobre el polémico look y apuntaron contra la matriarca del clan, diciendo que es la que lleva los pantalones en la familia.

“En realidad, Marlene dirige todo en esa familia, la vida les dirige”, aseguró Virginia Gallardo en el programa de América, y Rodrigo Lussich, sumó: “Vamos a decir la verdad, el cerebro de esa familia es Marlene”.

Pallares no quiso ser menos y sostuvo que “quizás ella sea el cerebro y Ricardo es el corazón”.

Pero la última palabra la tuvo Lussich para quien “Ricardo es Dios, y ella es el diablo”. Según el uruguayo, “siempre hay un policía bueno y un policía malo (en las familias). En este caso, Ricardo es el bueno y Marlene es la mala”

Además, trascendió que a Stefi le habría molestado muchísimo el contrato de confidencialidad que Marlene le hizo firmar para que no contara nada del casamiento; un casamiento que se organizó a gusto de la suegra, que prefirió encargarse de cada detalle y casi sin consultar con los novios. Raro.