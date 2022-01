En el Centro, asaltan y maniatan a un hombre en su departamento

Un hombre de 37 años fue asaltado el jueves por la noche en el departamento que habita, en un edificio ubicado en pleno centro platense. Según pudo averiguar este diario, el damnificado fue rescatado varias horas después por un amigo que tuvo la “corazonada” de que estaba en peligro. Es que los ladrones que ingresaron a su vivienda, situada en 47, entre 11 y 12, lo ataron y amordazaron para registrar cada rincón. Y cuando abandonaron el lugar lo dejaron inmovilizado y librado a su propia suerte.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho tuvo lugar alrededor de las 22 cuando la víctima se encontraba en su domicilio. Dos sujetos se presentaron en la puerta de la unidad ubicada en el sexto piso y golpearon la puerta. Quizás creyendo que se trataba de un vecino, el hombre abrió y los intrusos se abalanzaron sobre él. En cuestión de segundos lo redujeron y lo amenazaron para que se mantuviera en silencio.

Siempre en base a las fuentes consultadas, luego de ingresar condujeron al damnificado a una habitación en donde lo inmovilizaron utilizando para ello cordones y cables que hallaron en el domicilio. Por espacio de media hora, los individuos revisaron con plena libertad cada espacio del departamento. En ese registro que hicieron los ladrones reunieron un total de $220 mil. Convencidos de que habían cumplido con su objetivo, los malvivientes abandonaron la escena.

“Ahora no sabemos en qué situación estamos los vecinos. Sentimos que ya no estamos seguros”

Con la intención de resolver el enigma de la identidad de los asaltantes, la policía se encontraba ayer abocada a la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad de la zona ya que los aparatos del edificio no tendrían la función de grabación. Así lo explicó una vecina del complejo que dialogó con este diario y que expresó su preocupación por el hecho.

“La verdad es que estamos consternados. Ahora no sabemos en qué situación estamos los vecinos que vivimos acá. No entendemos cómo pudieron entrar estas personas ¿Usaron llave? ¿Forzaron la cerradura? No creo. Además los vecinos somos muy responsables y jamás dejamos entrar a alguien que veamos que sea extraño. Por eso el asombro generalizado en el edificio. Ya no estamos seguros. Probablemente no tengamos posibilidad de saber cómo entraron porque las cámaras sólo transmiten”, señaló una frentista que pidió mantener su identidad a resguardo.

En este marco, los investigadores proyectan que, para no toparse con ningún vecino, los sospechosos utilizaron las escaleras para descender hasta el hall. Y se llevaron las llaves del propietario para abrir la puerta principal y el portón que da a la calle. De todas maneras, cuando se denunció el hecho, la policía realizó un fuerte despliegue en la cuadra ya que en un primer momento se barajaba la posibilidad de que los ladrones podían permanecer ocultos en el edificio.

“Nos sorprendió el operativo. Había policías con ithacas y vestidos como para una intervención. Acá todos quedamos un poco revolucionados por la situación. Por el despliegue pensamos que había pasado algo más grave”, expresó una comerciante de la zona.

Minutos antes del procedimiento armado que se llevó adelante en la puerta del edificio, un amigo del joven se había hecho presente en el lugar luego de que la víctima no respondiera los mensajes. Tras liberarlo, el amigo dio aviso a la policía sobre lo acontecido y, además de patrullas, al lugar arribó una ambulancia del SAME. Voceros de la Policía precisaron que el damnificado expresó que no tenía dolencias por lo que no requirió atención médica.

OTRO ROBO A POCOS METROS

El atraco en el edificio no fue el único hecho de inseguridad que se registró en la cuadra durante las últimas horas. Unas pocas horas después del asalto en el departamento, tres menores de edad ingresaron a un local ubicado en 47, entre 12 y 13. Demostrando un fuerte interés por una serie de artículos con el objetivo de ser tomados como clientes, la banda logró captar toda la atención de una vendedora.

En este marco, la joven no advirtió que estaba cayendo en una maniobra planificada al detalle y en el primer descuido que tuvo los jóvenes la despojaron de su teléfono celular. Luego se retiraron del lugar. El hurto fue descubierto minutos después cuando al advertir que no tenía su teléfono, revisó las cámaras.

Horas después, en un local de celulares ubicado en las inmediaciones de la estación de trenes, la policía detuvo a tres menores de edad por el robo de $1500. Luego se comprobó que las características físicas y de vestuario coincidían con la descripción aportada por la víctima del robo ocurrido en calle 47.