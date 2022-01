San Clemente: rechazo a planteo de policías presos

Cuatro de los policías imputados en el crimen de Alejandro Martínez (35), quien fuera asesinado en el calabozo de la comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú el último 18 de noviembre, solicitaron en las últimas horas una morigeración de la prisión preventiva que cursan en la actualidad. La medida fue rechazada con dureza por los defensores de los familiares de la víctima, quienes entendieron que los detenidos podrían entorpecer la investigación del hecho.

Christian Rohr, de 30 años; José Pereyra, de 34; y Maximiliano Munche, de 47, están imputados como coautores de “homicidio triplemente agravado por alevosía y ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”.

En tanto, a Laura Chiarullo, de 35 años; Evelyn Garófalo, de 27; Jaqueline Mansilla, de 30; Carla Cantarella, de 29; Sandro Mujica, de 34, y Miguel Boulos, de 53, se los acusa como partícipes secundarios.

Quienes solicitaron la medida de atenuación son los efectivos Mujica, Munche, Pereyra y Chiarullo, se informó.

En tanto, los letrados Miguel Ángel Molina y Alfredo Julio María Gascón, quienes representan a la familia de Martínez, rechazaron la solicitud al entender que “las condiciones que llevaron a dictar la prisión preventiva no han variado, ni los riesgos procesales en base a las características y gravedad del hecho que se les imputa no pueden ser mitigados de otra forma que no sea con la detención en un establecimiento penitenciario”.

“Esta parte”, prosigue el texto, “se opone al otorgamiento de cualquier medida de atenuación a la coerción que padecen actualmente los encartados por idénticos argumentos expuestos por la fiscalía”.

Luego explica que “la prisión preventiva en establecimiento carcelario aparece como una proporcional y razonable medida cautelar asegurativa de los fines del proceso y de la averiguación de la verdad real sin entorpecimientos probatorios”.

Y finaliza: “El peligro de fuga mantiene especial entidad, considerando la gravedad y las altas escalas penales de los delitos imputados [...], avizora que cualquier condena seria de cumplimiento efectivo. Paralelamente valoramos la actitud adoptada por los inculpados durante el trámite de la presente investigación, la que se encuentra en plena etapa investigativa con numerosas medias de prueba pendientes de producirse, que de morigerar los efectos de la detención que hoy padecen, facilitara el entorpecimiento de la pesquisa en curso”.

EL INFORME DE LA REAUTOPSIA

Luego de una primera autopsia que fue criticada de forma severa por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, se ordenó practicar un nuevo procedimiento en el cuerpo de Alejandro Martínez.

El resultado fue un informe dado a conocer a principios de diciembre pasado, que arrojó resultados “todavía más contundentes que el anterior”, reveló en aquel momento una fuente.

Hay 9 imputados por el hecho. Tres por el homicidio, el resto como partícipes secundarios

“La reautopsia de Alejandro Martínez arroja mayor cantidad de lesiones que las constatadas en la primera autopsia”, reveló una fuente a EL DIA.

La intervención, realizada por disposición de la fiscalía interviniente y a pedido de los implicados, “evidenció aún más lesiones que las descritas en la primera autopsia y viene a corroborar el accionar de terceros sobre el cuerpo de Martínez durante el tiempo que estuvo en custodia de la policía bonaerense”, aclaró el vocero.

Asimismo, reveló que “los mismos peritos propuestos por la Fuerza se asombraron por la enorme cantidad de lesiones en rostro, cráneo, miembros, las fracturas torácicas que le produjeron una asfixia que, dentro de la multiplicidad de lesiones parecidas, lo llevó a una asfixia mortal”.

Las lesiones en los miembros mostraban lo que se denomina en medicina forense “ lesiones figuradas”, es decir, que reproducen el elemento con el cual fueron producidas. Las mismas, en este caso, “reproducían la forma de los borceguíes policiales [...] debe remarcarse que el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora se encuentra especializado en este tipo de muertes producidas por el accionar de distintas fuerzas de seguridad”, cerró.

Alejandro Martínez fue detenido la noche del 17 de noviembre de 2017, cuando la Policía acudió a un llamado del hotel en el que paraba, el cual denunciaba presuntos destrozos realizados por el hombre. De ahí fue trasladado a la comisaría Tercera de la localidad balnearia, donde apareció muerto al día siguiente.

La familia aseguró que distintos oficiales les dieron versiones distintas sobre su muerte. Sin embargo, a medida que la investigación avanzó, se determinó que Martínez falleció a causa de golpes y asfixia mecánica.