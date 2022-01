Comercios: el alquiler de locales genera consultas pero no arranca

Aunque son días de conversación sobre calor, agua y descanso, en las inmobiliarias de la Ciudad empieza a colarse el movimiento que generan los proyectos comerciales y con eso, la demanda de locales para montar nuevos negocios, principalmente, en los polos de mayor atracción de clientela. Así lo indica la tradición, pero la actualidad parece moverse con un ritmo propio, marcado más por el ruido que por las nueces. En suma, aparecen consultas, pero los locales disponibles esperan por la concreción de los contratos, según le contaron a este diario desde el mercado.

“La demanda es poca, la oferta es mucha. Hay mucho local en alquiler y poca gente buscando. Lo que hay es mucha demanda de casas y departamentos y pocas unidades en alquiler. Lo que entra, prácticamente se alquila en el día”, resumió el cuadro la martillera Gisela Agostinelli.

El capítulo de los últimos años, marcado por la crisis y la pandemia, tuvo algún repunte en la actividad comercial que coincidió con la apertura sanitaria hacia fines del año pasado, pero en el mercado inmobiliario siguen señalando manchas de inactividad.

Los carteles de las inmobiliarias ofrecen locales en zonas clásicas, como el microcentro de la Ciudad.

Crisis, “manteros”, costos

El cuadro, según los testimonios reunidos por este diario, puede ser producto de una conjunción de elementos entre los que aparecen los daños del pasado reciente, la prospectiva comercial y los costos que hay que afrontar, puntualmente, para sostener el costo fijo de un alquiler.

Entre los condicionantes negativos también se metió en el Centro, la extensión de la venta ilegal. “Es un momento único, por cómo está el país, por los manteros del microcentro, por la economía, la producción y el comercio. No hay punto de comparación”, definió un operador inmobiliario con 4 décadas de experiencia.

Los precios están altos y no se alquila. Entonces, los propietarios prefieren bajarlos

Por su parte, el martillero Ramón Penayo analizó que hay más disponibilidad de locales en el microcentro que en centros comerciales de la periferia. “Los Hornos está más ocupado, pero dentro de la Ciudad hay locales; producto de la desocupación por la pandemia y el encierro, que hicieron cerrar a muchos”, dijo. Si bien analizó que por estas semanas “hay como un resurgimiento”, fue cauto: “Justo nos agarró enero, donde el platense, de por sí está en vacaciones y cualquier inversión pasa a febrero o marzo”.

Por su parte, Estela Valverde, contó que “hay consultas, porque generalmente para esta época del año la gente comienza nuevos emprendimientos”, dijo y detalló que se refieren a “locales pequeños, de bajos montos, que no superan los 50 o 60 mil pesos de alquiler”. Son propiedades, en general, de unos 40 metros cuadrados en el radio semi céntrico. Todavía se espera por firmas grandes, de esta Ciudad o de alcance nacional, que suelen apuntarle al centro para instalar una marca, pero están en su receso de verano, según analizó la martillera.

La ley de alquileres

En las inmobiliarias hay voces coincidentes con respecto a lo “caro” de los valores que se manejan. Aún cuando la caída de la actividad económica empujó los valores hacia abajo en la Ciudad.

“Algunos locales están muy caros porque no son alcanzados por la ley de alquileres y el inquilino puede negociar con el propietario cómo se ajusta. Entonces, no es como la vivienda única donde está ajustado por el índice que hace el Banco Central por la inflación y el aumento de salarios, que ahora está en el 52%, una locura para la vivienda única. Hay carteles y ofrecimiento. Si bien hubo un pequeño movimiento, todavía no llegamos a la plenitud”, indicó Penayo.

En este escenario, avanzan los acuerdos de bonificación de hasta el 50% del alquiler en los primeros dos o tres meses. Eso permite al locatario amortiguar el impacto de la inversión para montar el negocio, contó un operador del sector.

Aunque están fuera del alcance de la nueva ley de alquileres, que quedó bajo la lupa y en proceso de modificación -según recientes anuncios-, los locales reciben la influencia del índice fijado por el Banco Central para los ajustes anuales en las viviendas

“Los precios y ajustes se pueden pactar para tres años porque no los alcanza la ley de alquileres. Si cambió que pasó el contrato de dos a tres años de extensión”, apuntó Agostinelli y añadió que “antes de la pandemia, un ajuste anual estaba en el 25 o 30 por ciento, pero ahora está en 50. Hoy como está el país se complica abonarlo”.

Según la martillera, los precios estaban altos y no se alquila. Entonces los propietarios prefieren bajarlo.

De 80 mil a 400 mil pesos

¿De cuánto se habla en el mercado? Las estimaciones dan entre 80 y 90 mil pesos para un local chico en el microcentro. Con algunos metros más (hasta los 100), llegan a 120 ó 130 mil. En tanto, en la zona lindante a la Gobernación, sobre las calles 50 o 51, según la superficie, los locales van de los 200 mil a los 400 mil pesos.

Dentro de este escenario, una de las fuentes apuntó que solo la diagonal 74, en el Centro, aparece prácticamente ocupada, por el empuje de la oferta gastronómica. “Ese es un dato especial. Salís de ahí y cambia todo”, apuntó.

La lista va hacia abajo a medida que la ubicación queda más alejada del Centro. Hacia la periferia, por un local de 40 metros cuadrados habrá que pensar en un costo fijo de alquiler de 25 ó 30 mil pesos.

En tanto, un local más grande, de más de 100 metros cuadrados, puede estar en el orden de los 60 o 70 mil pesos, se apuntó desde una de las inmobiliarias consultadas.