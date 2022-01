Verano con Covid: cuidados para chicos en colonias

Con una tasa de vacunación completa de apenas el 40%, la población infantil se ha convertido en esta tercera ola de Covid en una de las sectores de la población más expuestos al contagio. Y aunque los chicos suelen desarrollar en general cuadros leves de Covid, la alta cantidad de contagios ha llevado a que en las últimas semanas aumentan también entre ellos los casos que requieren hospitalización. En este contexto los pediatras instan a completar su vacunación y extremar los cuidados en las colonia de verano.

“Dada la baja vacunación pediátrica en nuestro país en niños de 3 a 11 años y ante el récord de casos positivos, se hace imprescindible tomar nota de los cuidados”, recomendaron ayer especialistas del hospital de Clínicas a través de un comunicado en el que aconsejan cómo hacer prevención y qué medidas deben tomar los establecimientos educativos y recreativos que organicen colonias de verano para chicos.

“Como es sabido, el coronavirus está contenido en partículas virales que son expulsadas por una persona contagiada al hablar, estornudar o toser, principalmente, es por eso que de ser posible se establecerán límites de ocupación dentro y en los alrededores de la pileta”, señaló la médica pediatra Victoria Fermanelli.

En este sentido “lo que se aconseja es evitar las aglomeraciones y mantenerse como mínimo a un metro de distancia de las demás personas, incluso cuando esté nadando o en las zonas de baño. Si no está dentro del agua, llevar mascarilla y mantenerse a distancia de los demás”, agregó.

No menos importante, aseguran los pediatras, es “evitar el uso de vestuarios salvo casos de fuerza mayor”, cuando “es conveniente que no haya más de una persona cada 15 metros cuadrados, exista ventilación natural cruzada, no se permanezca más de diez minutos al solo fin de cambiarse la ropa mojada. En ningún caso deben utilizarse las duchas en espacios cerrados”, advirtió la profesional.

La pediatra consideró clave “el correcto uso de los elementos de protección personal como el tapaboca, a partir de los tres años de edad, y el kit de higiene; compuesto por alcohol diluido en agua 70/30, pañuelos de papel y una toalla personal”. Y también recomendó asegurarse que los chicos lleven su propio medio de hidratación y no los compartan con los demás.

Respecto a la dinámica de trabajo, se sugirió “implementarse la modalidad de trabajo de grupos cerrados, es decir, que se formarán grupos que integrarán al profesor, auxiliar y colonos designados, y estos grupos se mantendrán durante la jornada para evitar la cadena de transmisión entre los diferentes grupos”.

Los grupos deberán estar compuestos por no más de 12 personas, incluyendo alumnos y profesor o auxiliar, y se agruparán por edades, circunscribiendo cada grupo a un radio de 20 metros cuadrados, previamente asignado y demarcado.

VACUNACIÓN

Por su parte, el ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría Omar Tabacco advirtió ayer que es necesario “acelerar” la vacunación en niños y adolescentes durante los meses de enero y febrero para garantizar que “el aula es un lugar seguro” para el dictado de clases presencial, con vistas al inicio del próximo ciclo lectivo.

“Desde la Sociedad (de Pediatría) hemos trabajado con las autoridades de los Ministerios de Salud y de Educación generando protocolos que nos permiten aseverar que el aula es un lugar seguro”, sostuvo el profesional y agregó que “ahora tenemos que reforzar esa seguridad del aula acelerando la vacunación para los chicos”.

“El aumento de los casos pediátricos va acompañando de la epidemiología en general, día a día nos vamos superando en cantidad de casos”, dijo Tabacco, quien sin embargo remarcó que en relación a las anteriores olas de Covid “los niños están hoy con mayor tasa de positividad”.