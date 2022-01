Llegó el 9 que pidió Pipo y lo de Zárate parece enfriarse

Gimnasia ya tiene al 9 que pidió Néstor Gorosito desde un principio para reforzar la ofensiva. Cristian Tarragona superó la revisión médica en el mediodía de ayer y por la tarde se sumó a la delegación albiazul que realiza la pretemporada en la ciudad de Mar del Plata.

El punta, que llegó por el lapso de un año mediante un préstamo con cargo, viene de quedar con el pase en su poder tras culminar su vínculo con el Fortín. Por Liniers tuvo un paso irregular tras un buen arranque y terminó marcando 12 goles en 67 partidos disputados.

Ahora el delantero buscará parecerse al que la rompió en Patronato y el que justamente estuvo a la altura en un comienzo en el conjunto velezano. En principio, arranca bien considerado por Pipo, quien pidió por él cuando supo que no seguiría jugando en el equipo que conduce Mauricio Pellegrino.

Tarragona eligió al Lobo por sobre otras tres propuestas como las que habían acercado Godoy Cruz, Unión y Newell’s y según dicen, las charlas con el técnico fueron importantes para que termine decidiendo por Gimnasia.

Abrochado ya el atacante de área que tanto deseó el cuerpo técnico, ahora a la dirigencia continúa ocupándola la respuesta de Mauro Zárate.

El arribo del ex Boca era la carta que querían jugar en calle 4 para volver a jerarquizar el plantel luego de la salida de Luis Rodríguez, pero la negociación no está fácil y puertas para adentro comienza a terminarse la paciencia.

Desde la representación del futbolista habían pedido tiempo hasta hoy para responder pero la cuestión se sigue dilatando y la negociación se enfría. Si bien una parte de la dirigencia continúa decidida a esperar al menos hasta el viernes, otros dirigentes prefieren comenzar a buscar por otro lado. Estos entienden que la oferta es buena y más no se puede hacer.

En tanto, medios de Brasil tampoco dan por resuelta la continuidad de Zárate en el América Mineiro. El equipo en el cual se desempeñó durante el último torneo también le elevó una propuesta pero tampoco hubo respuesta del jugador y aseguran que habrá que seguir esperando hasta la semana próxima. Se metió Racing en el medio a partir de un llamo del DT Fernando Gago.

POR AHORA, SIN PLAN B

De momento y si lo de Zárate termina no prosperando, no aparece a la vista un plan B, ya que como han marcado desde la CD, el foco siempre estuvo en el ex goleador de Vélez y el Xeneize. Aunque siempre hay confianza que mientras avanza el mercado algo aparece.

Cabe señalar que otro de los jugadores que pidió Pipo y que bien podía encajar en esta posibilidad de plan alternativo es el paraguayo Ramón Sosa. En principio, si se cerraba lo de Zárate podían ser ambos, aunque esta situación también es compleja. Es que Olimpia no puede incorporar jugadores por un problema institucional y por lo tanto no quiere desprenderse de ninguno tampoco.

Por Ramón Sosa ya hay también una propuesta sobre la mesa y se acercó mediante su representante. De todos modos, el conjunto paraguayo se encuentra firme en la postura de no largarlo y comenzó una puja con el empresario que quiere sacarlo de allí para ubicarlo en el Mens Sana.

En tanto, respecto a la última línea, hay dirigentes que piensan que podría ser atinado usar ese dinero que quedaría a disposición si no se cierra a Zárate para buscar en el mercado otro marcador central que pueda aportar jerarquía, como en su momento hizo Paolo Goltz.

De momento, el único defensor que arribó fue Oscar Piris, quien a priori es apenas una alternativa de una zaga titular que podría ser integrada por Leonardo Morales y Fratta/Guiffrey. Mientras que más atrás en la consideración aparece Bruno Palazzo, un marcador que ya comienza a pedir pista.

Entre los defensores que sonaron en su momento, el primero fue Alejandro Donatti, aunque nunca se terminó de avanzar por él y el otro fue Cristian Lema, a quien se le hizo un ofrecimiento interesante pero terminó quedándose en Newell’s.

Se verá cómo continúa la historia, en principio, siempre sujeta a una respuesta de Zárate por “sí” o por “no”.

De momento, el Lobo concretó los arribos del mencionado Piris, el volante central Agustín Cardozo y el centrodelantero Cristian Tarragona. En tanto, también se cristalizó la compra del 70% de Johan Carbonero, quien es considerado un refuerzo más por el propio DT, quien en octubre ya pedía por su continuidad.

De momento no se maneja un plan b si no prospera lo de Zárate. Horas claves por “sí” o por “no”