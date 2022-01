Finalmente Mauro Zárate respondió a la propuesta que le realizó Gimnasia y las charlas continúan su curso cuando todo parecía enfriarse. Tal como había sucedido en su momento en las tratativas por Luis Rodríguez, quien finalmente terminó firmando con la institución.

Si bien algunos dirigentes ya comenzaban a perder las esperanzas, otros tantos continuaban confiando en la buena propuesta que se le había elevado al ex delantero de Boca y Vélez. Y fueron estos últimos los que, a priori, terminarían teniendo la razón.

Porque el atacante, mediante su representación, se puso en contacto con la CD y elevó una contrapropuesta que tiene puntos que, en principio, serían salvables, y que estarían ligados sobre todo al aspecto económico. Ahora la pelota, es del Lobo.

“Seguimos hablando”, confió una fuente dirigencial desde calle 4 a este medio, reconociendo que las charlas continúan y que lo del atacante pudo reactivarse. A la vez, pidieron tener “paciencia”.

Además, respecto al interés de Racing, de momento no llegó a formalizarse y todo habría quedado en apenas una intención del entrenador Fernando Gago por poder contarlo en sus filas. En tanto, el América de Mineiro, que también quiere retenerlo, no obtuvo una respuesta del punta, ya que la idea seguiría siendo regresar al país.

Cabe destacar que la intención de la comisión directiva siempre fue reemplazar la jerarquía que se fue con Luis Rodríguez y por lo tanto, ese dinero que ya no recibiría el Pulga, redirigirlo a otro contrato de los denominados “top”. Y en este sentido, el foco siempre estuvo puesto en Zárate, quien incluso costaría un poco más que el delantero que decidió volver a Colón luego de seis meses en el club Mens Sana, con un asterisco a su favor: tiene tres años menos (34).

De momento y a la espera de poder acordar la situación económica, no se informó qué duración de contrato se maneja, aunque comenzó a hablarse que podría ser por 2 años y tener una cláusula de salida anticipada.

De todos modos, esto no sería un impedimento para que el arribo del atacante termine de cerrarse. Las conversaciones las encabeza el propio presidente Gabriel Pellegrino, quien se encuentra en Mar del Plata junto a la delegación albiazul y en contacto permanente con Néstor Gorosito.

Cabe señalar que el propio DT levantó el teléfono en su momento para charlar un rato con el protagonista y hacerle saber de sus ganas de contarlo dentro del plantel. Este gesto fue bien visto tanto por el delantero como por la representación

Con este cuadro de situación, la jornada de hoy será clave para saber si finalmente el delantero se pone o no la azul y blanca y se convierte en el sucesor de Rodríguez. En el caso de un “sí”, sería el cuarto refuerzo de Gimnasia tras los arribos de Oscar Piris, Agustín Cardozo y Cristian Tarragona, a lo que se suma la compra del 70% del colombiano Johan Carbonero.

En su paso por el América Mineiro, el futbolista disputó 16 partidos, 14 como titular, y marcó un gol frente a Cuiabá. Si bien su aporte en la red no fue el esperado, sí cumplió las expectativas en cuanto al juego y por eso tanto los hinchas como los dirigentes del conjunto brasileño pelean por su continuidad. Cabe señalar que su vínculo venció en diciembre y la idea del América era volver a tentarlo para que dispute la Copa Libertadores.

El último partido de Zárate fue el pasado 2 de diciembre contra San Pablo por la Serie A del torneo brasileño. Fue victoria de su equipo por 2 a 0 y fue el referente de ataque titular con el número 99.

En el total de su carrera, Zárate lleva disputados algo más de 500 partidos y anotó 139 goles en los 12 equipos que jugó. Sin dudas, su mejor versión se vio en Vélez, donde debutó en 2004 y donde tuvo dos periodos diferentes. En el Fortín jugó 148 partidos y marcó 55 tantos. Y respecto a su paso por el exterior, también pudo demostrar los suyo en la Lazio de Italia, donde disputó 126 juegos y consiguió 34 conquistas.

En lo que refiere a su paso por Boca, donde alternó momentos buenos y no tan buenos, pudo conseguir de todos modos una buena marca de goles. Fueron 21 tantos en 85 encuentros.

Además, pasó por Al-Sadd SC de Qatar, Birmingham City F. C., Inter de Milán, West Ham United F. C., Queens Park Rangers, Fiorentina, Watford F. C. y Al-Nasr SC.

Tarragona tuvo su primera práctica

El centrodelantero que pidió Néstor Gorosito apenas iniciado el mercado de pases, Cristian Tarragona, se sumó al plantel martes por la noche y ayer por la mañana pudo realizar la primera práctica juntos a sus compañeros.

El ex atacante de Vélez, que llegó con el pase en su poder y firmó hasta diciembre de este año, realizó algunos movimientos físicos junto a los futbolistas que habían goleado a la Reserva de Aldosivi anteayer.

En tanto hoy, se espera que tenga sus primeros contactos con el balón y se verá si Pipo lo tiene en cuenta para el último amistoso que se disputará en Mar del Plata y que será mañana frente a Alvarado. Y en este sentido comenzará a tener un problema de los lindos el técnico, ya que el santafesino y Eric Ramírez comenzarán a pelear por el puesto.