Llanto y emoción: Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se quebraron al despedirse de Intrusos

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se despidieron de Intrusos, a un año de haber arrancado como dupla de conductores después de la histórica renuncia de Jorge Rial.

El primero que habló fue Lussich, quien reconoció: "Empezamos a sumarle impronta personal. En mi caso, primero como panelista a la hora de traer Los Escandalones al programa en 2020, con Jorge que tuvo una enorme generosidad conmigo para intervenirle el programa".

Por su parte, Adrián Pallares dijo: "Pasé en América por todos lados. Hice reemplazos de todos. He tenido mis programas más chiquitos, más grandes. He tenido buenos compañeros. Fui productor periodístico dos años de este programa y he sido muy feliz estos nueve años".