Múltiples actos en recuerdo de José Luis Cabezas a 25 años de su asesinato

El reportero gráfico José Luis Cabezas era recordado hoy con diversos actos al cumplirse 25 años de su asesinato.

En ese marco, a las 11, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) realizó un acto en su sede de Venezuela 1433, en el barrio porteño de Balvanera.

Asimismo, con la consigna "No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin verdad y no hay verdad sin memoria", la entidad realizará actividades recordatorias en las diferentes provincias.

En La Plata, reporteros gráficos se convocaron en el monolito que lleva su nombre en Plaza San Martín, en donde le rindieron homenaje.

En tanto, en la localidad balnearia de Pinamar se recordaba a Cabezas con una serie de actividades en el monolito de la ciudad, donde encabezados por Gladys Cabezas, la hermana del trabajador de prensa, familiares y amigos plantarán un árbol como hacen de forma habitual todos los años para esta fecha.

Asimismo, a las 19, en la cava donde hallaron muerto a Cabezas se va a plantar por primera vez un árbol y se hará un acto.

En tanto que a las 20 se inaugurará una muestra con un video, en la Casa de la Cultura en Madariaga.

Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en la localidad bonaerense de Pinamar, en un hecho perpetrado por una banda vinculada al empresario postal Alfredo Yabrán.

Un año antes, el reportero gráfico había logrado fotografiar al enigmático empresario propietario de la empresa OCA durante la cobertura de verano que realizaba junto al periodista Gabriel Michi para la revista Noticias.

Gladys Cabezas: "Seguimos luchando"

Gladys Cabezas, la hermana del reportero gráfico José Luis Cabezas, de cuyo asesinato se cumplen hoy 25 años, aseguró que la familia y los amigos del trabajador de prensa siguen "en lucha para lograr que la impunidad se termine" en el país.



"Seguimos luchando para que se termine la impunidad en este país porque no hay Justicia ni para José Luis ni para el resto. Todos los condenados en el caso están en libertad y con muchos beneficios. ¿Cómo puede ser que después de haber sido condenados a 25 años de prisión salgan por buena conducta?. Hay que portarse bien en la cárcel, de mínima, si le quitaste la vida a una persona", evaluó la mujer en declaraciones a Radio 10.



Y en ese sentido, agregó: "En la víspera de este aniversario del asesinato he visto muchos videos y reafirmé que la impunidad la otorga el poder. Eso hay que tenerlo en claro".



En este punto, consideró que "la persona que comete un asesinato, que le quita la vida a otro, pierde sus derechos", y por eso consideró que las personas que fueron acusadas por el asesinato de su hermano deberían "cumplir con la totalidad de la condena" que les impuso la Justicia.



Reseñó que pese a que todos tenían "condenas a 25 años de prisión, algunos no llegaron a cubrir ni los 13 años por buena conducta" que mantuvieron en los lugares de detención en los cuales fueron alojados tras ser sentenciados.



Los camaristas de Casación bonaerense Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués redujeron las penas de cadenas y reclusión perpetua impuestas en la sentencia del juicio oral por el caso que se celebró en 2000 y tras el cual se emitieron condenas de entre 18 y 27 años para los acusados.



De los cuatro integrantes de la banda de Los Horneros, Miguel Retana murió preso en 2001.



El primero en beneficiarse con la reducción de la condena y el combo del 2×1 fue José Luis Auge, quien recuperó su libertad el 14 de diciembre de 2004.



Gustavo González obtuvo la libertad condicional a fines de 2005 pero ahora está preso por una causa de narcotráfico.



Horacio Braga vive en Los Hornos y se recibió de abogado.



El 2 de octubre de 2010 fue liberado el autor material del crimen, quien accedió al arresto domiciliario. Se trata de Gustavo Prellezo, quien se recibió como abogado.



En 2016 fue beneficiado con la libertad condicional Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán, y siete años después se le dio por cumplida la pena.



De los policías condenados por prestar apoyo logístico, Sergio Camaratta fue liberado en 2006, pero regresó a la cárcel en 2012, tras una revocación de su pena (murió tres años después) y el oficial Aníbal Luna es el único que, teóricamente, continúa preso, bajo un régimen especial que, también teóricamente, le permite salir 72 horas por semana.



El excomisario de Pinamar Alberto Gómez, condenado a perpetua por haber liberado la zona, obtuvo en 2010 la prisión domiciliaria y, al año, la libertad asistida. En 2013 se le dio la pena por cumplida.