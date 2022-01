“Parezco una boluda”: el reto de Susana a Ventura en pleno aire

Una tensa y extraña situación se dio ayer en “A la tarde” cuando, en medio de la transmisión en vivo del programa de América, que conduce Karina Mazzoco, Susana Giménez llamó a Luis Ventura y no en muy buenos términos; una comunicación valiosísima en términos de rating que, con el consenso de la animadora, terminó escuchándose a través del altavoz.

“No me gusta el conventillo, yo no quiero hacer escándalo”, se la escuchó decir, enojada, a Susana, que le recriminó al presidente de APTRA una información que había dado apenas minutos antes en el envío y que decía que Jorge Rama, su ex, y a quien la diva denunció por estafa, la iba a ir a saludar por su cumpleaños número 78 que celebra mañana.

“Pero yo tendría que estar loca y el tipo también, debe tener terror de volvernos a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?”, le cuestionó la conductora de Telefé a Ventura que, para excusarse, le dijo que no la pudo llamar porque no tenía su nuevo número de teléfono. De todos modos, la diva le retrucó diciendo que podría haberse comunicado con gente de su entorno, con la que suele conversar seguido.

Según Ventura, la persona que le contó esta explosiva versión, y de la que no quiso dar nombres, fue la misma que le contó sobre las estafas que Jorge Rama le había hecho en reiteradas oportunidades mientras fueron pareja.

Pero Susana, que le pidió “de rodillas” que no pase su nuevo número porque la vuelven loca, continuó machacándolo.

“No podés creerle a la gente que te llama, que no sé quién es. A mí me encanta porque vos creés más en un periodista cualquiera, que no sé quién es y que querrá anotarse un poroto porque no pasa nada, que a mí”, remarcó, visiblemente molesta, Giménez.

Tratando de solucionar la situación, Ventura le quiso endulzar los oídos a Su, que seguía engranando. “¡Pero yo te creo a vos Susana!”, atinó a decir el periodista que tras un pedido de permiso terminó poniendo en altavoz la comunicación.

Pero Susana seguía enojada y no le alcanzaban las explicaciones. Ventura intentó argumentar que creyó posible esa versión por su generosidad, y le recordó cuando, después del famoso cenicerazo a Huberto Roviralta, Susana invitó a la tribuna de su programa como si nada hubiera pasado. Pero este no sería el caso.

“Yo soy generosa, pero no con el que me afanó y me falsificó la firma”, respondió Susana, que dijo que nunca recuperó la plata, y lanzó: “o vos conocés alguien en Argentina que haya recuperado la plata de un robo”. “Pero, ¿cómo voy a recibirlo? ¿Perdonar? ¡Están todos locos! Si estás diciendo que perdoné a uno que me afanó estás diciendo que parezco boluda, así quedo una tarada”, le recriminó la diva.

Mientras la charla se diluía, Mazzoco intentaba dialogar con Susana, pero la estrella de Telefé se mostró esquiva. “No sé que le pasa, no me gusta que Karina se dedique a esto, a hablar mal de sus amigos. Si están diciendo que perdoné a uno que me afanó, me están diciendo que parezco boluda”, sentenció.

