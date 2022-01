Carla Conte propone un viaje a Mardel desde la pantalla

“Espero que el programa sea un recreo no solo para la gente que va a jugar con nosotros en Mar del Plata, sino también para quienes lo ven desde su casa, que sea una dispersión”. Así manifestó Carla Conte el deseo que persigue con “Recreo”, el programa que conduce junto a Diego Korol los domingos, de 13 a 15, por la pantalla de América.

El ciclo, que se emite en vivo desde la terraza del hotel Provincial de Mar del Plata y que además cuenta con la participación de Nazareno Mottola y Emily Lucius, tiene en cada entrega distintas figuras invitadas y shows musicales.

Además, hay juegos como “La garra humana”, “5 en línea”, “Palo y a la bolsa” y “El Emilycornio”, que se llevan a cabo en los distintos paradores y playas, y en los que todos los participantes obtienen regalos.

“Somos el único programa que está saliendo en vivo desde Mar del Plata, con una escenografía natural que es espectacular y eso te lleva de viaje”, manifestó la actriz, conductor y bailarina, en el marco de una entrevista con Télam.

Conte, que este año volverá a la pantalla de la TV Pública para animar un envío junto a Coco Sily, trabaja por primera vez con Diego Korol. “Nunca habíamos laburado juntos, nos cruzamos poco. Tenemos una energía muy similar y estamos acostumbrados a laburar en vivo con lo que va pasando. Eso es lo que más me gusta, trabajar con la adrenalina del vivo. Yo me divierto y lo comparto, esa es mi impronta”, destacó.

Sobre esta producción, dijo que espera que tanto el público, en su casa, como los que se acercan a jugar en sus diferentes puntos de emisión, “pueda pensar en otra cosa en este mundo tan complejo que nos está tocando vivir”.

Sobre cómo está siendo la participación de la gente, Conte remarcó que “están pensados para que no se aglomeren personas, se tienen en cuenta todos los protocolos, están todos con barbijo. No es un estudio cerrado de televisión, nosotros estamos todo el tiempo al aire libre”.

Además, aseguró que “la gente que tiene miedo no se acerca” y remarcó que a su criterio “los más temerosos tampoco vienen a Mar del Plata que está estallada de turistas”.

La conductora se refirió a sus ganas de volver a actuar aunque no está desesperada. “He hecho cosas que están buenísimas pero no tengo el ejercicio diario, hace rato que no actúo. Extraño hacer teatro, es apasionante, es de las cosas más hermosas que he vivido, no se compara con nada de lo que haya hecho y me encantaría volver”, admitió.

Según repasó, su trayectoria, básicamente, está en la pantalla chica. “Desde que me hice conocida, fue en televisión y como conductora, es mi fuerte y mi prioridad. Frente a una propuesta de tele y una de teatro seguramente hoy voy a elegir la televisión porque me da una seguridad económica y me puedo acomodar de otra manera”, explicó Conte.

LA MUJER EN LOS MEDIOS

Consultada en relación a su mirada sobre el rol que ocupan actualmente las mujeres en la televisión, Conte, que se definió “feminista”, destacó que “en la época en la que yo decía lo que pensaba o me quejaba de ciertas situaciones, me sentía sola. Hoy tengo la sensación de que somos miles, que si cualquiera de las minas que estamos en la tele tenemos algún problema hay un espacio donde encontrarnos y tenemos quien nos respalde”.

En este sentido, dijo que “ahora no te sentís sola, hay muchos ojos atentos a quién está sufriendo violencia laboral o acoso, se armó una red muy importante y si no hubiera sucedido esto no tendríamos a un (Juan) Darthés en Brasil aislado y que está en pleno juicio; no estaríamos con un (Fabián) Gianola expuesto, ni escuchando denuncias de acoso, y con una televisión que le da lugar a las víctimas”.