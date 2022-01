La docente que revive los cruces de los Andes va por el sexto y completa la saga

Con esta travesía que emprenderá en las próximas horas se convertirá en la primera mujer en emular los seis cruces de la cordillera que, con la sabiduría de un estratega como José de San Martín, fueron clave en las luchas independentistas contra España. Adriana Geymonat -53-, docente de primaria y secundaria en escuelas platenses, hará la ruta que siguió el teniente coronel Juan Manuel Cabot junto a 144 hombres en la campaña de Chile y que abrió el juego para liberar a Perú un tiempo después.

La profesora de Historia del Arte y Expresión Corporal en colegios como Nuestra Señora de Fátima, Monseñor Rasore y Santa Rosa de Lima, cruzó la gran cordillera americana por primera vez en febrero de 2017, cuando se cumplió el bicentenario de la epopeya. Lo hizo a caballo y junto a 17 personas que buscaban sentir los efectos de la adrenalina que produce un reto como ese. Después, siguió sola (en rigor, siempre con algún baquiano que hace de guía, pero no ya con grupo), y en mula. Así, en los eneros de 2018, 2019, 2020 y 2021, recreó los pasos de las columnas del Ejército de los Andes y completó -incluido el que protagonizó el propio San Martín desde Mendoza- todos los avances a Chile de aquella gesta libertadora.

De La Plata volará a San Juan. En la provincia cuyana será agasajada por los dirigentes de las asociaciones Belgraniana y Sanmartiniana y antes de comenzar el cruce hará un poco de turismo: recorrerá la ciudad capital y visitará los parques Ischigualasto y Talampaya.

El 9 de enero arrancará el periplo que completará la saga histórica. No será fácil y ella lo sabe. Planificado en diez días, con las horas de cada jornada pautadas, el recorrido con seis mulas (dos alternativas y un par de animales de carga para transportar el agua, los alimentos y el equipamiento) implicará más de un desafío, como sobrellevar una amplitud térmica de 40 grados de día y -15 grados de noche; andar sobre un terreno escarpado, lleno de obstáculos; aguantar las inclemencias de los desiertos, a 4.500 metros de altura. “El de Guana es un paso que no se hace, muy agreste y difícil de atravesar”, señaló Geymonat en vísperas de iniciar su propia campaña a Chile.

Fervorosa admiradora de la vida y obra del Padre de la Patria, la educadora platense seguirá hasta la última huella del prócer, pues, no conforme con materializar su sueño de reproducir los cruces del Ejército de los Andes a Chile, en el verano de 2023 recreará la campaña del Perú, y en 2024 viajará a Boulogne Sur Mer, la ciudad francesa donde murió San Martín.

“Me emociona mucho todo esto; revivir esa hazaña y evocar los valores del general San Martín es algo muy conmovedor “, remarcó Geymonat.

Para cumplir con cada una de las aventuras andinas que se propuso la profesora de materias artísticas estudió Historia Argentina, se preparó físicamente, y buscó a las personas del lugar con mayor conocimiento de ese suelo. Así, ahora, para el paso que comienza en San Juan, se contactó con Juan Aranda, quien la acompañará. “Conoce como nadie la ruta que hizo Cabot”, aseguró.

Esas son las vacaciones de la docente desde hace cinco años. Distinto al descanso anual de cualquier otra persona, ella se sube a una mula y portando banderas nacionales y estandartes pasa días y días en la desolación de la montaña tratando de superar cada dificultad que presenta el escenario. Al final, cuando llega al destino fijado se detiene y entona con la voz quebrada el Himno Nacional.

Uno de los hechos más destacables de este proyecto patriótico tan particular es que Geymonat, para llevar adelante las iniciativas, no utiliza ningún recurso monetario que no sea el propio. “Lo hago con mis ahorros de todo el año, fruto del trabajo”, aclaró no sin orgullo.

El otro detalle valorable es que en 2021 se le produjo a la profesora una hernia de disco. Pudo superarla a fuerza de una larga rehabilitación.

Distinguida con numerosos premios, también la llenan de satisfacción los distintos homenajes recibidos por reeditar la proeza de las fuerzas sanmartinianas. Uno de los galardones más importantes se le otorgó el 17 de agosto de 2020, como Granadera del Escuadrón de Granaderos Honorarios del General San Martín, única mujer civil en obtenerlo. Y ahora, el 21 de enero, cuando vuelva a tocar suelo firme y argentino será la primera mujer, como dijo, “del país y del mundo en seguir la huella de San Martín”.