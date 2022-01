¿Quién frena esta locura?

Hace tiempo que se viene pidiendo un freno a la violencia entre los dos clubes de La Plata. Ya es moneda corriente que la prepotencia de las redes sociales y la cobardía de los cánticos en las canchas se haya trasladado a la vida cotidiana. En la madrugada de ayer un nuevo episodio no hizo más que poner arriba de la mesa un problema que parece no tener solución si no se toma el toro por las astas.

Ahora una de las puertas del nuevo estadio de Estudiantes fue vandalizada con dos bombas molotov que detonaron sobre uno de los ingresos a la zona de palcos, plateas preferenciales y el restaurante que funciona al borde del campo de juego, sobre la avenida 1.

Según se pudo ver en las imágenes de las cámaras de seguridad del estadio, dos hombres se bajaron de un auto y las arrojaron. El reloj marcaba las 3:59 de la madrugada. De inmediato se dio aviso a los Bomberos, que llegaron al lugar y apagaron el fuego.

Fuentes del club señalaron que la institución radicó la denuncia ante el fiscal Juan Condomí Alcorta, quien ya inició el proceso de investigación. El ataque quedó registrado en videos, que no trascendieron hasta el momento porque se detuvo aún a los dos agresores. Fuentes judiciales le dijeron a este medio que en las próximas horas quedarán identificados.

En principio se especula con un ataque intencional, en el que el pequeño foco ígneo se generó con la detonación de una o dos bombas molotov. El fuego fue sofocado sin mayores inconvenientes, mientras que personal del club limpió la zona y la dejó en sus condiciones habituales.

Fuentes de la fiscalía confiaron que “se está en plena investigación, recabando información y elementos que puedan aportar a la causa”.

Actuó el personal policial de la Comisaría Novena de La Plata, que está en la jurisdicción del estadio y se iniciaron actuaciones de oficio. En principio se trataría de dos personas que bajaron de un auto y perpetraron el ataque. La patente del vehículo estaría identificada.

El secretario de seguridad de Estudiantes, Juan Martín Cerolini, habló en La Redonda y dijo: “No es la primera vez que pasa, la vandalización del estadio es habitual, siempre hay inadaptados que recurren al estadio de Estudiantes para desahogar sus penurias”.

Según confirmó, “tenemos la patente del vehículo, tenemos todos los datos”. Y resaltó que “está interviniendo Investigaciones, de la Policía Federal”.

“Han dejado guantes. La Policía va identificar a estas personas”, confió. Asimismo, aseguró que “se ven individuos en las imágenes”.

En torno al hecho, indicó que “una vez que tengamos todas las pruebas, acompañando la denuncia de la Policía Federal de oficio, intervendremos nosotros como damnificados”.

“Estudiantes va a a hacer todo lo que la justicia nos requiera. Vamos a entregar las imágenes que tenemos”, dijo.

El otro ataque a UNO

En diciembre de 2019, en oportunidad del primer partido de Estudiantes en su nuevo estadio ocurrió otro hecho lamentable que pudo ser una tragedia.

Hinchas de Gimnasia, a cara descubierta, se bajaron de un auto en 57 entre 1 y 115 y arrojaron dos mochilas con bombas y artefactos que detonaron a la distancia al momento de la salida de los equipos.

Esos bolsos cayeron cerca de un lugar muy combustible, por eso pudo ser una tragedia si se producía un incendio. Incluso la mitad de las bombas de humo azul no detonaron.

Las cámaras de seguridad mostraron las imágenes de cuatro personas, dos de ellas en primer plano. Fueron identificadas como hinchas de Gimnasia y se les inició una causa que quedó en la nada. Apenas un apercibimiento y la prohibición de ir a la cancha un par de meses.

La pelea diaria por los cordones, árboles y postes de luz

En los barrios la pelea es centímetro a centímetro, sin que nadie haga algo al respecto. Cordones, postes de luz, árboles, paredes... Todo es válido para ser pintado de azul y blanco o rojo y blanco. ¿Quién decide que esto pueda ser así? El que lo hace primero, el que tiene “más hinchas” en ese barrio, al que se le cante...

En reiteradas oportunidades los vecinos, que son mayoría en este problema, expresaron su malestar porque no quieren vivir en un barrio Pincha o Tripero. No les gusta. Y tienen toda la razón.

Este diario denunció hace años lo que viene sucediendo porque luego de pintar todo tipo de paredes empezaron a suceder “atentados” con bombas caseras o incendios provocados tal como ocurrió en UNO. Pero claro, en lugares menos visibles.

El intendente Julio Garro convocó a los presidentes de los clubes, Gabriel Pellegrino y (por ese entonces) Juan Sebastián Verón para que manden un mensaje de cordura y que se termine esta movida.

Mucho no pudieron hacer porque unos meses después un grupo de hinchas de Gimnasia quiso ir a pintar los árboles de la zona del estadio de Estudiantes y fueron repelidos por simpatizantes locales que estaban en la zona. Fue una batalla campal que empezó en 2 y 55 y terminó en el Bosque.

Producto de ese incidente un grupo de 30 hinchas vinculados con el Lobo terminaron detenidos

Hace unas semanas varios murales en el estadio de Gimnasia amanecieron con pintura encima. Si bien nadie se adjudicó la autoría y no hubo cámaras que lo mostrase, se acusó a los hinchas de Estudiantes. Incluso se violentaron algunos con el rostro de Diego Armando Maradona. Desde entonces prometieron venganza, que podría haber sido lo sucedido anoche en 1 y 56.

Lo mismo sucedió al día siguiente del clásico de la ciudad, que se jugó en el estadio del Bosque. El lunes 6 de diciembre algunas paredes amanecieron con leyendas alusivas a Estudiantes sobre los colores azul y blanco original.

Igual que en Rosario

El clásico platense entró en un terreno muy parecido al que se vive en Rosario entre Central y Newell’s, que han llegado a un nivel de intolerancia brutal.

Producto de un folklore que hace rato se pasó de la raya, en los últimos meses se sucedieron ataques a las sedes alternativas que tienen ambos clubes en diferentes puntos de la ciudad. Incendios, pintadas y rotura de estatuas, todas filmadas en las redes sociales. ¿Quién le pone un freno a esta locura, al menos en La Plata?

Los protagonistas, léase dirigentes y jugadores no ayudan demasiado con sus declaraciones