Cerruti dijo que Larreta no fue a la reunión con Guzmán "porque después tiene problemas internos"

La portavoz del Presidente, Gabriela Cerruti, brindó hoy la primera conferencia de prensa del año en la Casa Rosada y allí habló de la situación epidemiológica que vive el país en medio del rebrote de coronavirus, pero también fijó la postura del Gobierno en torno a la negociación con el FMI por la deuda.

En ese sentido criticó con dureza al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo ausente en la reunión en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó a los gobernadores cómo se encuentran las relaciones con el Fondo. Al hablar del cónclave, que estuvo encabezado por el propio Alberto Fernández, Cerruti apuntó contra Larreta ya que, según dijo, “privilegia su posición en la interna de Juntos por el Cambio antes que los intereses de los argentinos”.

Además sostuvo que “no nos llama la atención que no haya venido; como él se lo expresó al Presidente, no puede participar de este tipo de reuniones porque después tiene problemas internos dentro de su alianza”. Y expresó: “Larreta fue invitado ayer, como ha sido invitado a otras reuniones, por eso sabemos que su respuesta es que no puede participar de actividades con el gobierno nacional, aunque quisiera, por que esto le complica su interna, por eso decimos que privilegia su interna frente a los asuntos de Estado”.

También remarcó que el Ejecutivo “no está negociando” la deuda con el sector duro de Juntos por el Cambio, al que acusó de vivir “su propia película”. De esta forma la funcionaria destacó que la negociación con el FMI es con el “staff” del organismo internacional y "no con Estados Unidos" , aunque reconoció "el peso" que tiene ese país en la entidad de crédito.