Analizan reducir el aforo en las canchas si sigue el aumento de casos de Covid

A una semana de la disputa del Torneo de Verano que se jugará en el estadio de Estudiantes de La Plata y a menos de un mes del reinicio del primero de los torneos del año de la Liga Profesional del fútbol argentino, el tema del aforo de público ante la ola imparable de contagios vuelve a estar en agenda.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, reconoció en TN por una posible reducción en el aforo en los estadios. “El fútbol vuelve el 4 de febrero, tenemos tiempo para ver cómo evoluciona. En otros países, Ómicron tiene un pico y después cae rápidamente. Pero es un tema que estamos mirando con muchísima atención”, dijo.

El público volvió a las tribunas a principios de octubre de 2021. En un comienzo solo se aprobó un 50 por ciento de aforo, pero en noviembre se quitaron las restricciones y los estadios volvieron a lucir repletos.

“Sobre el torneo de verano no lo tenemos decidido si habrá público o no, pero lo estamos evaluando. Hoy no es la idea, pero hay que ver cómo siguen las próximas semanas”, cerró Lammens.