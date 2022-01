Bono: tensión entre los colegios privados y Sadop

El pago del bono extraordinario de 20.000 pesos en la provincia de Buenos Aires abrió un frente de fuertes discusiones entre las asociaciones de colegios privados y el gremio docente Sadop, quienes ayer participaron de una reunión conciliatoria en el ministerio de Trabajo bonaerense.

Según se pudo saber, ayer se pagó el bono a los docentes de colegios privados de escuelas que reciben subvención del Estado, en la proporción de la ayuda estatal que reciben. En tanto, en aquellos colegios que no tienen subsidio estatal aún no lo abonaron.

Desde el gremio Sadop plantearon que las “cámaras empleadoras tomaron la postura de dilatar y demorar el pago, con la excusa de esperar a que aparezca la normativa que imponga el pago del bono para definir luego si entra en el principio de equiparación o no”.

“Para nosotros -agregó el sindicato-, el bono debemos cobrarlo por el principio de equiparación, no solo por lo que marcan la Ley provincial y nacional de Educación” y agregaron: “desconocer el pago universal del Bono reconocimiento 2021 para todos y todas las docentes que trabajan en la gestión privada, es generar discriminación entre los y las trabajadoras, por este motivo dejamos asentado en el acta que esperamos una pronta respuesta acerca de la fecha en la que van a liquidar el bono”.

Por su parte, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (AIEPBA), indicaron que “la Dirección de Escuelas estableció un bono extraordinario, de manera expresa, para los docentes estatales y para aquellos de escuelas privadas que cuenten con un aporte estatal, solo en la proporción del mismo. El estado de la provincia ha contado con los recursos para esta erogación presupuestaria no planificada, pero los establecimientos de gestión privada simplemente no pueden afrontarla, aún cuando puedan tener el deseo de hacerlo. Recordemos que ya hubo una recomposición salarial en diciembre. Para el caso en que a futuro la provincia establezca tal obligación general, ya hemos solicitado que se libre una partida presupuestaria para financiar a las escuelas de gestión privada sin aporte estatal o a aquellas que lo tienen, en la parte que no goza del mismo”.

En tanto, desde la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA) solicitaron un cuarto intermedio para aguardar cómo se instrumenta el “pago universal” del bono. Y añadieron que “en estos momentos es imposible financiar el pago del mismo en los colegios sin subvención y el complemento para aquellas escuelas que tienen aporte estatal menor al 100 por ciento”.