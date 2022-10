"Basura, estafador, rata": estalló de furia el Negro Oro

Luego de los misteriosos posteos del periodista, ahora se conocieron detalles del hombre que lo habría estafado.

"F.P. Sos una basura, estafador", había escrito este fin de semana, entre otras cosas, el periodista, quien desde 2020 está radicado en Uruguay. Sin embargo, se había negado a revelar más datos del hombre al que pertenecen esas iniciales.

"No me pregunten quién es el ladrón. Él lo sabe. No especulen con nombres al azar porque pueden hacer daño sin sentido. Cuando lo decida, yo voy a publicar quién es. Pero déjenme decidir a mí. Gracias", había escrito el afamado periodista.

"Este es FP es un tal Federico, con el que habría trabajado él hace un tiempo. Tiene que ver con el mundo de la política y de los medios y con el que se pudrió todo", fueron los primeros comentarios en los programas del ambiente, al tiempo que también se desestimó que existiera algún tipo de relación sentimental con esta persona.

Se habla de estafa y trabajó con Oro en Uruguay. Así, este domingo el Negro González Oro estalló en sus redes donde acumula poco más de cien mil seguidores. Desde Uruguay, donde vive desde que se retiró de los medios argentinos, el conductor radial lanzó: "F.P. Sos una basura, estafador, delincuente, vividor, mitómano, ladrón, rata. F.P.".

Vale recordar que, a fines de 2021, el periodista había apuntado contra quien sería la misma persona a la que estarían dirigidos sus mensajes actuales.

"En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé", había escrito en aquel momento.

Finalmente, agregó: "Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país. Fe, que 2022 será mejor".