¿Todo mal con América? La frase de Ángel de Brito que sentenció sobre LAM

Ángel de Brito no duda a la hora de decir su verdad. En su nueva etapa en LAM, dentro de América, luego de que su productora no llegara a un acuerdo con Canal Trece, parece que algo le hace ruido y poco lo satisface, algo que ya se nota al aire.

El cambio de canal le trajo nuevas panelistas en algunos casos, nuevo horario y una franja horaria desconocida. Antes de llegar a los estudios del viejo Canal Dos, la productora de LAM estuvo cerca de Telefe y de Canal Nueve pero las negociaciones no fueron a buen puerto.

Ya en América TV, en el horario de las 20 hs, sus angelistas lo acompañan con todos los chimentos. Cada vez que puede, no pierde oportunidad de tirarle darditos a sus colegas, especialmente a Jorge Rial con Argenzuela, por C5N.

Pero sus fieles televidentes evidenciaron algo que compartieron con él mismo en sus redes sociales y que tuvo una respuesta sorpresiva. Los hechos ocurrieron en su cuenta de Instagram, donde abre la cajita de preguntas y no se guarda nada.

La primera consulta de un seguidor fue sobre el contenido de los últimos días, donde criticó que fuera todo aburrido. La respuesta fue, al menos, llamativa: “Ayer fue un plomo. Me pasa lo mismo”.

Pero no cerró ahí, sino que las indirectas continuaron. “No te veo conforme con el programa, se ve con poco contenido ¿Qué está pasando?”, fue la pregunta. “Eso mismo”, fue la contundente respuesta del conductor para dejar en claro que la disconformidad que siente ya no la puede disimular. Falta poco para que termine el año y podría ser posible que LAM tome otro camino en 2023 que, teniendo en cuenta estas consideraciones, no sería de extrañar para nadie.