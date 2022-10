A horas del regreso de "Gran Hermano", Santiago del Moro confesó algunas sorpresas

Después de seis años sin pantalla, uno de los formatos más revolucionarios vuelve este lunes a las 21.45 hs. y, en esta oportunidad, será conducido por Santiago del Moro.

Más de 2200 metros cuadrados de casa, un extenso jardín con pileta y sauna, todo será registrado por 65 cámaras y 87 micrófonos: no hace falta nada más para que comience una nueva edición de Gran Hermano, el padre de todos los realities.

Será por Telefe, y los 18 participantes que entren a “la casa más famosa” se disputarán un premio de 15 millones de pesos.

Y además de las ediciones diarias que se verán por la tradicional emisora, el público también podrá seguir la convivencia de los “hermanitos” las 24 horas, a través del canal 141 de Pluto TV.

Ahora, Santiago del Moro confesó algunos pasos de la construcción de semejante producción: Hace más de un año que viene trabajando Telefe, y a mí me lo comunicaron a fin del año pasado. Cuando me hablaron de Gran Hermano, imaginate, para mí fue el sueño del pibe porque es “el” programa de televisión. Creo que, de una forma u otra, incidió en toda la televisión del 2000 hasta acá, es un formato gigante".

Asimismo, agregó: "El casting presencial se le hizo a más de 20 mil personas, por la página pasaron más de un millón de personas, es una locura la cantidad de gente que por lo menos imaginó sumarse ese programa, entonces para llegar a esta instancia, algo especial tienen".

Finalmente, respecto de la novedades, también adelantó algunos "secretos": "Hay miles, porque es un formato que nunca paró. La “Biblia” nunca para de crecer porque es el programa número uno de Brasil, Australia, Alemania, Inglaterra... todo el tiempo se van sumando nuevas reglas. Nosotros queremos comenzar de a poco para no marear a la gente, porque es un programa que está en el corazón de cada argentino, y me parece que tenemos que arrancar como de un punto de partida para que vaya creciendo. El tema de los juegos va a estar bueno, y hay un par de sorpresas que están en carpeta. Ya la casa es descomunal porque tiene muchos ambientes que los otros no tenían, de hecho es una de las más grandes del mundo. Se hizo de cero, e incluye medio estudio de televisión y ellos se van a tener que ganar todo, como en la vida. No es gente encerrada de vacaciones, tirada en un sillón. Ellos están compitiendo por un premio muy grande, y bajo el ojo de GH.