Alivio para los fans: Coldplay confirmó que viene a Argentina, entradas baratas y ya tiene telonera

La banda británica Coldplay pondrá a disposición una nueva tanda de localidades adicionales para la histórica serie de diez shows que realizará a partir del próximo 25 de octubre en el estadio de River Plate.



Los tickets estarán disponibles desde el jueves 20 a las 10 horas, a través del sitio All Access, y podrán sumarse a los más de 550 mil que ya fueron vendidos, gracias a ampliaciones en el estadio y ajustes de producción que posibilitaron agregar una nueva tribuna. También se venderán desde el viernes 21, a las 10, los llamados Infinity Tickets, una tirada limitada a valor promocional, los cuales se permitirán adquirir dos por persona para cada show, con un valor que arranca desde los 2.800 pesos.



La organización local también confirmó que el número de apertura de los shows de Coldplay en octubre estarán a cargo de Zoe Gotusso, quien se suma así a la internacional H.E.R., invitada especial del grupo británico.



Coldplay ofrecerá conciertos en Argentina los días 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre, en lo que será un récord histórico para un artista en ese escenario, al superar las nueve fechas ofrecidas por Roger Waters en 2012.



De esta manera, también se ratifica la realización de los shows que, si bien nunca estuvieron en duda, existían algunas alarmas por la cancelación de las fechas en Brasil parada inmediatamente anterior a la nuestra, por problemas de salud del líder del grupo Chris Martin.



El grupo no solo se encargó de aclarar que no corría peligro la visita a la Argentina, sino que incluso reprogramó para marzo de 2023 su parada brasileña.