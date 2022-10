Denuncia que se quejó por la poda y lo amenazaron con una motosierra

La controversia en torno a la poda ya escapa de las cazuelas: ahora, un vecino salió a denunciar una presunta agresión de los operarios que realizan esas tareas para la Municipalidad durante una discusión frente a su negocio, en el área de la terminal de ómnibus, cuando intentó frenar el corte de un árbol.

Durante los últimos meses, prácticamente desde que el invierno trajo la temporada de poda, el operativo generó todo tipo de reclamos de vecinos y entidades ambientalistas que llegaron hasta la Justicia. Como corolario, un juzgado aplicó una medida cautelar que ordenó parar las tareas. No obstante eso, las cuadrillas siguieron, pero desde el Municipio se argumentó que la medida dejó fuera de esa restricción a las tareas derivadas de situaciones en las que puede ponerse en riesgo la seguridad pública.

Según la versión del comerciante, todo ocurrió en la tarde del martes, cuando un grupo de personas se encontraba podando los árboles de la cuadra de 42 entre 3 y 4.

Parte del episodio quedó registrado en el celular del hombre, que también denunció la “poda indiscriminada” de uno de los ficus situados en la vereda de su comercio, justo frente a la Terminal.

Las imágenes del cruce entre los trabajadores que serían contratados por la Municipalidad de La Plata llegaron a este diario.

Según el relato de la presunta víctima y de testigos, hubo cruces de golpes de puño.

la motosierra

Al parecer, la furia del vecino que grababa las imágenes ocurrió en el cruce que se generó en momentos en que intentó impedir que se continúe con el trabajo. “Te amenazan con una motosierra”, alcanza a decir no bien comienzan las imágenes, en medio de una situación que se va poniendo cada vez más tensa.

“A un pibe de 17 años empujaste”, se le escucha decir a uno de los podadores, quien luego grita “gordo violín”.

La respuesta no tardó en llegar: “No me hables de violín porque no soy tu papá, ni tu vieja ni tu tía”. Luego, el vecino le pregunta el nombre a quien sería el encargado de la poda. Se escucha entonces, un nombre y apellido y un número de documento.

“Tengo sangre”, asegura quien se encuentra detrás de la cámara y esboza algunas carcajadas irónicas. En ese momento, lo increpan y lo acusan: “Para qué venís a pegar”. A lo que responde: “A pegar no, vengo a defender lo que hicieron en el espacio público”.

También, le recriminan “para qué puteas, para qué te hacés el pesado”, y se escucha en el video que el denunciante le dice: “Porque es lo mínimo que merecés. Te puteo de bronca”.

Una mujer que se encontraba en el lugar intenta poner paños fríos a la situación y lo logra minutos después.

Lo cierto es que el trabajo de poda que viene llevando adelante la comuna fue blanco de varias críticas a lo largo del año y ha generado la bronca vecinal en distintos barrios de la Ciudad.

Más tarde, Raúl, el comerciante, habló con este diario y apuntó que el cruce derivó de su defensa a la copa de las plantas, que les dan sombra en verano, dijo. Al lado de su comercio funciona un bar y ponen mesas afuera, apuntó.

a un metro

Ya no será así, según mostró: uno de los dos ficus de la vereda se ve cortado a un metro de altura aproximadamente.

“Le digo cortá la planta arriba, que es lo que hacen todos los años, que es donde puede molestar al semáforo”, recordó.

En su relato incluyó un insulto de un operario y dijo que eso motivó su reacción. “Se me vino encima. Me ´pecheó´. Vinieron otros tres y yo reaccioné. Y con la motosierra me querían podar a mí también”, dijo en torno sarcástico el comerciante.

La secuencia siguió cuando -contó- decidió enfrentar a los podadores y a la motosierra con un palo. Luego, llegó su hijo y también fue agredido, denunció.

La violencia comenzó a disiparse cuando llegó la Policía. “Ya está hecho”, se escucha decir en el forcejeo donde una mujer de uniforme intentaba calmar el reclamo por la intervención sobre el árbol. El árbol ya no tenía ramas que puedan parar al sol.