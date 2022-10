Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos para cobrar los $45 mil

un refuerzo para los que no tienen ingresos formales/archivo

El Gobierno anunció la apertura de las inscripciones para acceder al nuevo bono -que el Gobierno llama Refuerzo Alimentario- de $45.000 para adultos sin ingresos y con pago en dos cuotas iguales de $22.500.

La suma, que se acreditará en noviembre y diciembre, podrá solicitarse desde el próximo lunes 24 de octubre, en oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuidas en todo el país y sin turno previo. La inscripción permanecerá abierta por 15 días, presencial o por la web www.anses.gob.ar.

El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre, por terminación de documento.

REQUISITOS

El nuevo bono de $45.000 de la Anses podrá ser solicitado por aquellas personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado ni tengan bienes registrados.

La inscripciónserá personal y podrá realizarse sin turno a partir del lunes en todas las oficinas del organismo previsional.

Según se informó, la Anses cuenta con más de 400 oficinas de atención al público desplegadas en todo el país y en las que, desde el lunes 24 de octubre, podrán completar el formulario de inscripción al nuevo bono de refuerzo.

Para conocer el listado de dirección y horarios, se debe ingresar a “Oficinas de atención al público” en la página web del organismo.

La Anses confirmó los siguientes requisitos para poder anotarse el nuevo bono, similart al IFE en época de pandemia, pero que ahora tiene un alcance mucho menor: 1) Tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; 2) No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra); 3) No contar con Obra Social o Prepaga.

De acuerdo a la información anticipada por la Anses, el nuevo bono de refuerzo de $45.000 no podrá ser solicitado por los beneficiarios de algún tipo de asistencia estatal activa al momento de su oficialización.

Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica, se advirtió.

Fuentes de la Anses confirmaron ayer que se está trabajando en el cronograma final detallado de pago e inscripción, es decir, de cuándo se informará los inscriptos habilitados al cobro y cuáles serán los días en los que cada beneficiario cobrará el Refuerzo. En cualquier caso, antes del próximo lunes se dará a conocer esa información, se aseguró.

Consultas

Según se informó, la Anses cuenta con un canal de consulta online desde dónde realizar la consulta de “Beneficiarios con Obras Social”. Ingresar a http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/ con CUIL, DNI y Código de Seguridad.

El bono o “refuerzo de ingresos”, como lo llamó Massa, surge del decreto 576 del 4 de septiembre pasado. Es la norma que creó al “Programa de Incentivo Exportador” que dio lugar al “dólar soja”, por el que el gobierno obtuvo durante septiembre unos U$S 8.200 millones que pasaron a engrosar las reservas del Banco Central.

Según el texto de la norma, el esperado repunte en las ventas de soja y sus derivados por parte de los productores como resultado del incentivo de un tipo de cambio diferencial de $200, genera, según las fuentes oficiales, la posibilidad de destinar parte de la recaudación generada por retenciones a las exportaciones a paliar la situación social. El artículo 9° de la norma establece la creación de un Fondo Incremento Exportador para financiar “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.

SUPERÁVIT

En septiembre, hubo superávit primario de $5.284,2 millones para las cuentas del sector público nacional, sin considerar los ingresos proveniendes de las rentas de propiedad vinculadas a las emisiones primarias de titulos. Así, el déficit primario acumulado al tercer trimestre fue de $1.096.052 millones. Esto implica el cumplimiento de la meta fiscal estipulada por el FMI para el tercer trimestre, a través de las facilidades extendidas, se explicó

La última vez que el Gobierno habilitó la inscripción para el pago de un refuerzo de ingresos fue en mayo de este año, cuando se pagaron $18.000 en dos cuotas, a 7,5 millones de trabajadores informales, empleados de casas particulares y monotributistas A, B y sociales, como una forma de asistir a sectores vulnerables ante el creciente aumento del precio de los alimentos y de artículos de primera necesidad.

Calculan que cerca de 2 millones de personas accederán esta vez al bono, aunque la cifra se conocerá una vez que se abra la inscripción y se entrecrucen los datos con las bases de Anses ya que, justamente, se está apuntando a un sector de la población que “no percibe ingresos formales de ningún tipo y con bajos o nulos niveles de bancarización”.