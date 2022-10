"Que no quede impune": la familia de Lolo Regueiro entregó a la fiscalía la camiseta que usó en la noche fatídica del Bosque

Ya pasaron más de tres semanas de aquella noche fatídica en el Bosque en donde la feroz represión policial en el medio del partido entre Gimnasia - Boca terminó con la muerte del hincha tripero, César Lolo Reguiero. Desde aquel 6 de octubre, al día de la fecha, la investigación por su muerte continúa su curso. Y en ese contexto la familia de la víctima hizo entrega al fiscal de la causa, Martín Almirón, de un elemento clave.

Por lo pronto, la autopsia determinó que Regueiro falleció por un paro cardiorrespiratorio no traumático, es decir, que no murió a causa de golpes o agresiones externas. En este sentido, la familia de “Lolo” sostuvo en repetidas ocasiones que fue víctima de la represión que dominó los primeros minutos del partido.

En las últimas horas, la familia de 'Lolo' -que otorgó a la Fiscalía la camiseta que tenía-, expresó: "ya entregamos al fiscal la camiseta que llevaba puesta mí viejo...Ahora quiero que las autoridades me den respuesta de dónde salió esa sangre...Que no quede en que fue un paro cardíaco no traumático.. #JusticiaPorLolo que esto no quede impune...No nos dejen solos. Estamos encontra de toda la corrupción. JUSTICIA POR MI PAPÁ!!!!!!" sostuvo Oriana, hija del hincha fallecido luego de la feroz represión policial, en ocasión del encuentro entre Gimnasia y Boca a través de sus redes sociales

Tras la muerte de “Lolo” sus allegados siguen reclamando por lo ocurrido. Desde el 7 de octubre a esta parte se han hecho movilizaciones encabezadas por la familia de la víctima, que, incluso, a poco de la tragedia, salió a la cancha junto al plantel durante un emotivo homenaje en la previa del partido con San Lorenzo, que incluyó un minuto de silencio y pancartas alusivas.

“A mi hermano lo mató la represión policial”, reiteró Oscar Regueiro durante una vigilia que se hizo a poco de la muerte del hincha. “No es un tema de inseguridad, fue a ver un partido de fútbol, como fue a ver toda la gente a la cancha. Mi hermano no muere porque la tribuna, el paravalanchas o las banderas de Gimnasia lo agredieron. A mi hermano, y a las 25 mil personas que estaban en la cancha, las agredió la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.