“Sabía que en algún momento iba a llegar la oportunidad, y creo que la aproveché”

Estudiantes hizo lo que tenía que hacer el pasado sábado en UNO: derrotar a Godoy Cruz para cambiar la cara en relación a los partidos anteriores y así asegurarse la clasificación a la Copa Sudamericana del año entrante sin tener que depender de nadie.

Y precisamente pensando en el 2023, el Pincha encontró en su cantera varios nombres interesantes a tener en cuenta para un plantel que necesita de una renovación si quiere pelear por los máximos objetivos. Ya lo había hecho Pablo Quatrocchi con Gonzalo Piñeiro, dándole minutos importantes y el rodaje tan necesario para los jóvenes al volante, pero quien se llevó gran parte de los aplausos del hincha por otro buen partido a nivel personal fue Santiago Núñez.

El oriundo de Roque Pérez, que debutó en la Reserva albirroja de la mano del Flaco compartiendo zaga central con Santiago Flores hace poco más de un año, fue de los grandes destacados ante el Tomba, en lo que representó nada más ni nada menos que su primer partido como titular de Primera División en el Jorge Luis Hirschi, algo que difícilmente olvidará.

Ante esto, el surgido del Club Atlético Roque Pérez se refirió a lo que significó el partido frente a Godoy Cruz, donde tuvo un cruce muy importante en el primer tiempo que levantó a todos los presentes.

“La verdad que me estoy sintiendo bien. Todos me dan la confianza”, remarcó en cuanto a los fueron sus últimas semanas, con mucha participación. “Justo sube Pablo, que me conocía de Reserva. Fue él el que me hizo debutar en Reserva también. Entonces estuve tranquilo los dos partidos”, destacó. “Ya había jugado anteriormente con mis otros compañeros. Pero lo de la gente es sabido. Esto es una familia. Y cada uno que juegue acá va a sentir el apoyo de la gente”, explicó en cuanto a lo que sintió en ese momento en particular.

Pese a su muy buen partido, en el que incluso en las redes el hincha de Estudiantes lo eligió como el mejor de la cancha, terminó con cierto fastidio por tener que salir lesionado.

“Físicamente me sentía bien. Había cambiado el aire hacía poco tiempo. Y justo se me acalambraron los dos gemelos en una jugada que salto a cabecear, pero terminé bien”, aclaró.

Sin dudas que un nombre importante en su incipiente carrera es el de Pablo Quatrocchi, el técnico que como bien manifestó, lo hizo debutar en Reserva y también le dio continuidad en los últimos dos encuentros del León. Al respecto, el defensor se refirió a la relación con el excentral del León.

“La verdad que con Pablo siempre tuvimos mucha afinidad. Desde que subí, siempre estuvo predispuesto a ponerme a mí en Reserva”, recordó. “Justo se lesionaron también un par de centrales la otra vez que me tocó subir. Y ahora me dio la oportunidad de nuevo”, indicó. “Yo la esperé. Sabía que en algún momento iba a llegar. Y creo que la aproveché”, completó.

En el último tiempo el tema de los juveniles fue debate en Estudiantes, con la poca participación de ellos durante el ciclo de Ricardo Zielinski e incluso con salidas a préstamo para buscar el rodaje que en el Pincha no iban a tener. Y ante Godoy Cruz, el León terminó jugando con varios de ellos, como los casos del propio Núñez, el mencionado Piñeiro y Franco Zapiola, de los pocos que ha sumado bastantes minutos del año pasado a esta parte.

Ante esto, el central destacó: “La verdad que eso es relativo. Si el técnico que estuvo creía que nosotros no estábamos para jugar, nosotros lo respetábamos. Siempre bancamos de afuera a los que les tocó. Y si no nos tocaba, no pasaba nada”, explicó. “Pero hoy los pibes del club estamos muy contentos por los jugadores que jugamos el otro día. Además había tres más: estaban Nicolás Fernández, Agustín Palavecino y Julián Ascacibar. Así que muy contento por ellos y por nosotros también”, consideró.

El cierre del corriente 2022 lo encontró con muy buenas noticias a nivel personal. En primera instancia, renovó su vínculo con el Pincha hasta diciembre de 2024 semanas atrás, en tanto que luego pudo comenzar a mostrar cosas interesantes para afianzarse de manera definitiva en el plantel de Primera División, algo que deberán analizar Abel Balbo y su cuerpo técnico en cuestión de semanas.

Frente a esta situación, Núñez manifestó: “Imposible imaginar algo así. Pero es por lo que uno trabaja desde el primer momento. Desde el primer minuto que subí a Primera es lo que quería. Desde que juego al fútbol lo soñé. Pero desde que subí a Primera me propuse esto, terminar jugando. La verdad que se dio y estoy muy feliz”, consideró la figura ante el Tomba.

Teniendo en cuenta el cierre, el objetivo para el 2023 asoma como lógico: seguir sumando experiencia y minutos para un León que tendrá competencia a nivel local y también a nivel internacional. “Sí, sí. La verdad que sí. Eso es lo que quiero”, aclaró. “Fue un año muy largo. Si bien no me tocó jugar mucho en Primera, sí me tocó jugar mucho en Reserva también. Así que ahora vamos a descansar y esperar a lo que viene”, explicó.

Por último, se refirió a su felicidad y a la de todos sus familiares, quienes pudieron decir presente el pasado sábado en UNO para así presenciar el primero de los que Santiago espera sean muchos encuentros más como titular.

“Estoy feliz. La verdad que sí. Estuvieron en la cancha, así que estoy muy contento porque salió todo bien”, concluyó.