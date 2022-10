Gonzalo García Pelayo: “Tomo toda la libertad que puedo arañar”

Gonzalo García Pelayo es un personaje mutante. Inclasificable es un adjetivo sobreutilizado, pero bien encaja con un hombre reconocido como una especie de gestor de la movida andaluza del rock, productor de discos, editor de libros, y que, además, durante un breve período en su vida se dedicó a hacer saltar la banca de varios casinos en Europa. Pero él se define, ante todo, como un cineasta. Y es dueño de una obra disruptiva, desafiante. También, oculta, algo que, dice el realizador español en diálogo con EL DIA, espera que subsane la retrospectiva en torno a su filmografía que comienza hoy en la porteña Sala Lugones.

Una colección de ocho películas que se verán desde hoy al 2 de noviembre y que recorren casi cinco décadas de cine, desde sus inicios con filmes como “Manuela” y “Vivir en Sevilla” a las películas que filmó durante los últimos dos años, presentadas todas por varias figuras del cine local, una ceremonia que lo colocará en un sitial raro, una especie de pedestal a la que un autor de los márgenes no está acostumbrado. Pero “tampoco es que me molesta el pedestal”, se ríe. “He sido ignorado durante mucho tiempo, y he ido, poco a poco, abriéndome paso a una selecta reunión de gente. Y eso lo quiero extender a Argentina”, un país cuyo cine, cuenta, admira, al punto de que votará en una tradicional encuesta que cada diez años selecciona las mejores películas de la historia, a dos cintas argentinas, “Historias mínimas” de Mariano Llinás, y “Smog en tu corazón”, de Lucía Seles, de paso reciente por el FestiFreak.

La retrospectiva lleva el título de “Cine insurrecto”, una definición que el cineasta aplaude para su obra, una filmografía libre, que se mueve entre lo clásico y lo moderno con desparpajo, recargada de música y de sexo. Una obra que resiste, pero desde la fiesta: es que, lanza, “vengo del rock, y el rock tiene esa insurrección, desde Chuck Berry a Los Beatles, eran festivos: no se trata de despreciar lo que estamos resistiendo, pero sí tomarlo un poco para la chacota”.

El rock, la música, han sido, relata, “mi segunda actividad”, detrás del cine, aunque “es la actividad que ha dado de comer a mi familia”. Como productor, trabajó en unos 150 discos, entre ellos trabajos de artistas como Aute, Silvio Rodríguez y Paco de Lucía.

“Pero mi vocación siempre fue el cine”, cuenta. Su cine bebe, de hecho, de la fuente infinita de la música. “Cuando me encontré en mi primera película, ‘Manuela’, acababa de terminar de grabar algunos discos muy importantes, y encontré que la temática de los discos tenían mucho que ver con la temática de la propia película: fue cuando concebí que el argumento de la película lo contaran las canciones con sus letras, no solo con la emoción de la música. Narrar, narrar con la música: desde ahí, he utilizado así la música, no sistemáticamente pero sí con bastante frecuencia”, explica.

Y el uso de la música no es el tradicional, de fondo: las canciones suenan enteras, y “nunca utilizo la música de fondo: cuando suena en mis películas, tiene un valor dramático, y va a primer plano de sonido. Cuando entra la música, entra a todo meter”. El director se enorgullece de “saltarse la norma” que supedita la música a la acción de la misma manera que hizo saltar la banca de varios casinos durante los años 90, una historia que cuenta en un libro de su autoría y luego en el filme “Los Pelayos”.

Fueron sus únicos años alejados del cine, pero ha vuelto con furia: de hecho, su más reciente proyecto es “10+1”, con el que rodó 11 películas en 12 meses entre 2021 y 2022 (en Argentina, India, Kazajistán, Sevilla, Jerez, Portugal) que van estrenándose aquí y en Europa. Varias se verán en la Lugones.

- Hablamos de música e insurrección. Tu cine tiene otro elemento: el sexo. ¿Es todo parte del mismo impulso insurrecto?

- Diría incluso que es el impulso primero: los demás acompañan a este. En general, creo, en la vida, el impulso que hace que la vida siga es el sexo. El resto de los impulsos acompañan al sexo, es el primigenio: la atracción física mueve al mundo. Y la música tiene que ver mucho que ver con el sexo, siempre, toda la música, pero especialmente la música que usamos en las películas, la música popular y el rock, que está siempre impregnada de sexo.

“Mi cine es completamente personal: sigo mi camino, y mi camino sigue teniendo en el centro el sexo”

- Siempre hablar de sexo tiene algo de tabú, y de hecho es un tema que se charla en “Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo”. ¿Qué pensás de este momento que atraviesa la cultura en torno a lo sexual, en relación con el pasado que también atravesaste?

- Son fluctuaciones que se dan en el mundo. Yo pasé una época de dura censura franquista, y cuando finalmente se terminó esa etapa tuve la sensación de que estaba obligado a ir al límite de lo que la censura me permitía. Es como un preso que no aprovecha cuando abren la cárcel: mi obligación era llegar a todo lo que no me habían dejado hacer durante años. Entonces, hubo una época de bonanza… y ahora creo que hay un ambiente social más restrictivo. No es que haya censura, de todos modos. Y no cambia mi planteamiento, porque no quiero provocar, y tampoco sentirme influenciado por las discusiones del ambiente. Mi cine es completamente personal, no le debe nada a ninguna ideología ni a ningún movimiento, sigo mi camino, y mi camino sigue teniendo en el centro el sexo.

- Hablás de un cine personal, libre, y así parece ser también tu vida, has seguido el rumbo que te marcó el deseo alejado de las nociones tradicionales de cómo debe ser una carrera. ¿Sos un abanderado de la libertad?

- Me siento libre, pero no abanderado: no quiero concitar detrás mío ningún tipo de seguidor, no marco camino. Me parece perfecto que cada uno haga lo que quiere como yo lo he hecho. Hay personas que quieren renunciar a esa libertad, por distintos motivos: muchas veces veo un atasco de coches y no estoy seguro de que la mayoría de las personas no estén a gusto en el atasco. A mi me gusta salirme, pero hay gente que aprovecha para escuchar la radio, llega más tarde a casa, no tiene que ocuparse del baño de los niños… Hay una serie de circunstancias que me hace sospechar que hay gente que rehuye el sentido completo de la libertad. Pero me parece perfecto, que cada uno haga lo que quiero: yo tomo toda la libertad que puedo arañar de todos los poderes que me rodean. Pero sin afán de ser abanderado, no quiero provocar ningún tipo de movimiento ideológico.