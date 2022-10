"28 días paranormales", la miniserie de Netflix que no te va a dejar dormir por las noches

Una nueva miniserie de Netflix está en marcha. Se trata de "28 días paranormales", que cuenta con seis capítulos de media hora cada uno y muestra el trabajo de varios equipos por sobrevivir 28 días aislados en distintas localidades “embrujadas”.

Su lanzamiento no es casual. Esta nueva propuesta de terror, se da en el marco de Halloween y te puede dejar tan impactado, que podrías no dormir por las noches.

Le dicen "El Gran Hermano", pero del terror. Llegó a la plataforma el pasado 21 de octubre y ya alcanzó el puesto 7 en los contenidos más vistos de la plataforma de streaming.

Ed y Lorraine Warren eran investigadores sobrenaturales que lograron gran prestigio en las décadas de los 60, 70 y 80 y los mismos aseguraban que hacían falta 28 días para descubrir si una presencia se encontraba en una determinada zona.

Las investigaciones de los especialistas fueron la inspiracion para la creacion de peliculas como The Conjuring (2013), Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016), Annabelle: Creation (2017) y una secuela, Annabelle Comes Home (2019) y The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021).

Sinopsis

“Cuatro equipos de investigadores de fenómenos paranormales escrupulosamente seleccionados participarán en el experimento paranormal más extremo de todos los tiempos. Al equipo que aguante 28 días en un lugar encantado y terrorífico se le reconocerá el logro de haber participado en uno de los avances más importantes de la investigación paranormal de las últimas décadas".