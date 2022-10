Estrenos de la semana: regreso a la Guerra de Malvinas y la vuelta de un clásico de terror

“1982 La gesta” recupera los testimonios de los ex combatientes

El cine nacional sigue viajando al pasado. Ahora, de 1985, año en que transcurre el gran éxito de la taquilla nacional, la pantalla grande nos lleva a 1982, cuando la dictadura todavía dictaba reglas de sangre y cuando miles de pibes viajaron a Malvinas a combatir una guerra desesperada.

Ese es el tema de “1982 La gesta”, documental de Nicolás Canales que recoge los testimonios de quienes participaron de la Guerra de Malvinas, que llega hoy a las salas locales junto a otros cinco estrenos. En la película, una veintena de ex combatientes relatan minuto a minuto sus vivencias en aquel momento extremo de sus vidas, y de la historia. ¿Dónde estaban y qué pensaron al enterarse el 2 de abril de 1982 que se habían recuperado las Islas Malvinas? ¿Cómo fueron convocados a participar del conflicto? ¿Tuvieron miedo? ¿Qué se siente perder a un compañero caído en combate? ¿Qué significa Malvinas para vos?

Éstas y muchas preguntas más son las que responden estos veteranos de guerra conformando un relato íntimo que descubre los aspectos más profundos del ser humano que surgen en situaciones límite como una guerra.

Además se describen sintéticamente, en orden cronológico, los hitos más importantes de la Gesta de Malvinas, dando un panorama general de la Guerra, mientras se busca honrar el valor de los héroes de Malvinas, vivos y muertos, un colectivo durante tantos años olvidado por una sociedad que elegía no mirar hacia atrás, hacia esos años atroces.

El film llega a 40 años de aquel momento histórico, y busca rescatar las historias de los hombres de carne y hueso que se convirtieron en héroes.

“A pesar de no tener ningún familiar veterano, el tema de Malvinas siempre me atravesó, ya fuera por relatos leídos, algún libro o charlas que me tocó escuchar”, señaló el director como una de las motivaciones.

Otra de ellas, fue su contacto con el cabo Esteban Tríes, a quien conoció por medio de un relato periodístico, sobre su rescate al Sargento Villegas y quien lo instó a viajar a las islas. Este viaje lo concretó en 2019, junto a cinco amigos, tras lo cual decidió encarar el documental.

“Tríes me dijo ‘Mirá que si te metés con Malvinas, no salís más’. Y también me advirtió: ‘Antes de hacer ninguna película de Malvinas, tenés que viajar a conocer las Islas’”, relata Canale: y así hizo, en 2019. “Fue un antes y un después. Cuando a mediados de 2021, veíamos que se venía el 40 Aniversario de la gesta, decidimos que sí o sí teníamos que hacer algo para celebrarlo. Y surgió la idea de un documental que contara el conflicto bélico a través de sus protagonistas argentinos, para contar Malvinas como nunca se había hecho. Y ahí empezó la gestación del documental”.

NOCHES DE BRUJAS

“1982 La gesta” es solo uno de los seis estrenos que tendrán lugar esta semana, novedades que contarán con dos películas de terror a un puñado de días de la Noche de Brujas.

Una de ellas es “La luz del diablo”, película que parte de informes reales del Vaticano sobre los casos de posesión demoníaca, que la Santa Sede dice que han aumentado significativamente en los últimos años. En respuesta, la Iglesia Católica ha reabierto en secreto escuelas de exorcismo para capacitar a los sacerdotes en este rito sagrado.

“La luz del diablo” te sumerge en el mundo de una de estas escuelas, última línea de defensa de la humanidad contra los poderes del mal: La hermana Ann, cree devotamente que realizar exorcismos es su vocación, a pesar de que históricamente sólo los sacerdotes, y no las hermanas, pueden realizarlos. Cuando un profesor siente su don especial, decide aceptarla en el aula, le permite ser la primera monja en estudiar y dominar el ritual. Su propia alma estará en peligro ya que las fuerzas demoníacas con las que lucha revelan una conexión misteriosa con su pasado traumático.

La otra película de terror que llega a la cartelera es un clásico: “El exorcista”, de William Friedkin, la espeluznante película de 1973 que seguía la batalla del Padre Damien Karras y Reagan y sus demonios internos.

MÁS NOVEDADES

También habrá un estreno familiar: “Lilo, Lilo, Cocodrilo”, con Javier Bardem, adaptación del libro del mismo nombre que sigue las aventuras del cocodrilo Lilo, que vive en una casa victoriana de Nueva York junto a la familia Primm y vive grandes aventuras en la gran ciudad.

También “La señora Harris va a París”, una película para sentirse bien: se trata de la adaptación de la aclamada novela de Paul Gallico sobre una mujer de la limpieza en el Londres de los años 50. La señora Harris se enamora de un vestido de alta costura de Christian Dior y decide apostarlo todo para conseguirlo.

El último estreno de la semana es una película surcoreana, cine que viene desembarcando con mayor frecuencia en la cartelera: en esta ocasión se trata de “Amenaza explosiva”, protagonizada por una familia común y corriente se enfrenta a circunstancias impredecibles provocadas por una misteriosa llamada telefónica, que los lleva a una situación aterradora.

Este thriller psicológico sigue a Seong-gyu (Jo Woo-jin), un gerente de una sucursal de un banco en Busan, que se dirige al trabajo en su automóvil con su hija Hye-in, quien está a punto de tomar su examen de ingreso, y su hijo. De pronto, Seong-gyu recibe una llamada, en un teléfono que descubre en la guantera del automóvil, con un identificador de llamadas restringido. La misteriosa persona que llama le informa que hay una bomba debajo de su asiento y que si intenta salir del auto explotará. Esto desencadena el comienzo de una situación de pesadilla para la familia de Seong-gyu en medio del centro de Busan mientras él sigue las órdenes del desconocido que está al otro lado del teléfono, quien le pide reunir una enorme cantidad de dinero en unas pocas horas.