Caso Margot Robbie y Cara Delevigne: los atacantes del fotógrafo deberán pagar $400.000

La actriz australiana Margot Robbie y la modelo inglesa Cara Delevigne, se encuentran en Argentina y por ello, el fotógrafo Pedro Alberto Orquera, quiso tomarles una captura cuando cenaban en un restaurant y la secuencia no terminó de la mejor manera. El trabajador de prensa pasaba por allí y trató de retractar el momento, pero fue rápidamente increpado y agredido por dos hombres que acompañaban a las dos estrellas internacionales y terminó en el Hospital Argerich, donde tuvo que ser operado.

En este contexto Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara, acusados como los atacantes del fotógrafo, prestaron declaración en la Unidad de Flagrancia Sur del Ministerio Público Fiscal porteño, donde interviene la auxiliar fiscal Catalina Neme.

Los ciudadanos británicos fueron imputados por lesiones graves dolosas. Se dispuso la libertad de ambos con medida restrictiva de prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras dure el proceso y a fin de asegurar la medida se les retuvo el pasaporte. Además, se dictó una caución real por la suma de 200.000 pesos cada uno.

Cómo fue el ataque

Según relata la propia víctima, fue encerrado por estos dos sujetos y también perseguido. "Sentí que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve", relató.

En un primer momento, se pensó que eran sus custodios, pero la Justicia confirmó que se tratan de productores de cine, que estaban con mujeres mencionadas. Ambos fueron identificados como Jac Rhys Hopkins y Josey Callum McNamara, quienes quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 y fueron imputados por lesiones graves.

Por lo que se supo en las últimas horas, el primer parte policial brindó que Orquera, presentaba una fractura expuesta en el codo izquierdo y una herida sangrante en el cuero cabelludo.

Esta mañana, el fotógrafo fue intervenido y por el momento “se encuentra estable, internado y en observación, sedado y con tratamiento antibiótico”, según informaron allegados a la persona herida.