“Abel Balbo definió su estilo, e invitándome ha mostrado cuál es”

Julio Lamas es palabra autorizada al momento de hablar del deporte de alto rendimiento. Y tras 30 años vinculado al básquet, el exentrenador de la Selección Argentina aceptó la invitación de Abel Balbo para conformar el cuerpo técnico que el exdelantero comanda en Central Córdoba, donde los buenos resultados no se han hecho esperar.

En medio de la danza de nombres para hacerse cargo de Estudiantes de cara al 2023, Balbo es uno de los que suena con fuerza, situación que podría traer también al ex DT de la Generación Dorada a la Ciudad de las Diagonales para colaborar en el Pincha.

Ante esto, Lamas se refirió a dicha situación y a lo que viene siendo la transición del parqué al césped, con los desafíos y el aprendizaje que eso conlleva.

“Los primeros días me sentí un poco raro tanto en el vestuario como adentro de la cancha...fue un cambio de escenario muy grande. Me sentí muy raro en el cambio de cancha. Multiplicada por cuatro en las medidas. Hay tres veces más la cantidad de jugadores. Y el hecho de no tener el conocimiento futbolístico”, comenzó. “Además, colaborar en una gestión sin tener el conocimiento futbolístico ha sido para mí una toda una adaptación y toda una exigencia”, se sinceró.

“Los entrenadores se vinculan a partir del conocimiento, de la capacidad para comunicarlo y de la construcción de confianza. Yo no opino ni hablo de fútbol con la autoridad que lo hacen los tres entrenadores que tenemos. Entonces ha sido una exigencia para mí poder aportar en las otras dos cosas: en la comunicación y en la construcción de confianza, sin tener ese conocimiento futbolístico. Y eso me ha hecho tener la necesidad de ingeniármelas y de apoyarme en los entrenadores de fútbol del equipo en lo que tiene que ver con ese tipo de cuestiones”, indicó quien supo dirigir al Real Madrid. “La verdad es que está siendo una experiencia muy interesante. Todos los días aprendo algo del juego o del mundo el fútbol”, indicó. “En ese punto también está la gestión de las emociones, que son muchísimo más exageradas que en los demás deportes; y de modificación inmediata. Un equipo cambia en diez días de positivo a negativo, o al revés, con mucha inmediatez. Por la trascendencia que tiene y por el gran espacio en los medios de comunicación permanentemente”, reflexionó. “En el deporte de alto rendimiento hay una parte de la gestión de las emociones permanentemente. Y de los estados de ánimo. En el fútbol es más exagerado. Y me he tenido que adaptar a esa situación. Soy yo el que viene de afuera”, aclaró.

Al momento de referirse al salto que dio y a lo que lo llevó a hacerlo, Lamas apeló a su sinceridad: “No nació de mí. No es un deseo mío instalarme en el mundo del fútbol para siempre. Fue una idea de Balbo. Él me invitó”, aclaró.

“Nos conocimos por medio de un candidato a presidente de Newell´s. Y evidentemente conectamos bien ahí porque ese proyecto finalmente no se dio porque ellos no ganaron las elecciones. Y a los meses Abel me llama para ofrecerme ser su ayudante. Él estaba convencido. Yo al principio no. No la veía tanto”, recordó. “Tuvimos varias reuniones. Les consulté a algunos jugadores de fútbol y algunos entrenadores de fútbol y a profesionales del cuerpo técnico y recibí todo tipo de respuestas. Algunos lo veían bien. Otros lo veían mal. Y decidí no tener miedo, seguir mi intuición y embarcarme en este desafío diferente que me generaba curiosidad”, remarcó. “Hoy te tengo que decir que eso tiene que ver con estar en el cuerpo técnico de Balbo. Yo no sé si voy a estar en el futuro en algún otro cuerpo técnico. Probablemente no”, aclaró. “Acá la principal razón de que esto suceda y el que pone la cara es Balbo. Y el que se sienta en el banco y pone la cara es él. Esto sucedió con él. Fue una idea de él. Me gustó la persona, me gustaron sus ideas y decidí acompañarlo. ¿Qué va a pasar en el futuro? No tengo ni idea. Puede ser que en el futuro vuelva a trabajar en un equipo de básquet. No importa tampoco eso. Acá lo importante es cumplir el objetivo de Central Córdoba, que es la permanencia”, sostuvo.

Antes fue Ariel Holan, con paso previo en el Hockey y también intentó serlo Carlos Retegui, hoy por hoy como opción en pausa por lo sucedido con Tevez en su llegada a Central. Lo cierto es que parecería haber una apertura del fútbol a sumar conocimientos de otras disciplinas, algo que se le consultó a Lamas.

“No lo sé. Eso lo tendría que contestar alguien del fútbol. Yo no tengo todavía el conocimiento del fútbol como para poder anticiparme a los hechos. Yo conozco el sistema de juego de Balbo. El sistema de trabajo de él. Los 35 jugadores de Central Córdoba. Y la competencia la estoy conociendo. Entonces no lo sé”, indicó. “Creo que cada caso habría que ver bien el nombre y apellido. Porque, por ejemplo, en el caso de Retegui, él es entrenador de fútbol con el curso hecho. En el caso de Holan entiendo que lo mismo. Al Chapa lo conozco, a Holan no. Pero entiendo que es un entrenador de fútbol también”, agregó. “Entonces, en mi caso, yo nunca voy a ser un entrenador de fútbol. Yo soy integrante del cuerpo técnico. O si querés un entrenador ayudante que no participa en lo futbolístico. Yo participo desde ahí”, aclaró. “También ha habido con Guardiola. Él tiene un ayudante desde el primer momento que se llama Manel Estiarte que es un entrenador de Waterpolo al que conoció en los Juegos Olímpicos de Atlanta ´96”, describió. “Yo no creo que vengamos a traer nada que no esté ya en el fútbol. Después, cada cuerpo técnico se arma con las personas que el entrenador principal confía y cree que son los mejores para cada área. Y en esto de armar un cuerpo técnico interdisciplinario y gestionar el conocimiento de todos para conseguir los objetivos colectivos y la mejora individual de cada uno de los integrantes, Balbo definió su estilo. E invitándome a mí ha mostrado cuál es el estilo de él”, consideró Lamas.

Ese estilo es el mismo que ha generado, por ejemplo, que Estudiantes pusiera sus ojos en Abel Balbo y su cuerpo técnico pensando en el Pincha versión 2023, Lamas incluido.

“La verdad es que no sé nada. Yo creo que no hay nada. Y si hay algo, yo no lo sé”, aclaró el protagonista al respecto.

“¿En definitiva, sería decisión de Balbo y de la decisión que tome él como cabeza de grupo entonces?”, se le consultó al ex DT de la Selección Argentina.

“Eso desde ya. Pero la verdad que contestar eso cuando yo pienso que no hay nada es medio...como que no corresponde. Yo creo que no hay nada. Y si algo, yo no lo sé”, concluyó Lamas, integrante de uno de los cuerpos técnicos apuntados por el Pincha.