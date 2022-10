El plan canje legislativo: yo te facilito el tratamiento del Presupuesto y vos no me volteás las PASO

El oficialismo parece toparse con sus propios límites para avanzar, como quiere una buena parte del peronismo territorial, con la suspensión de las Primarias Abiertas del año que viene, pautadas en principio para agosto.

Lo que actúa de inhibidor de esa pulsión es el número de legisladores que el Frente de Todos tiene en el Congreso, desde donde debe salir la norma que sepulte ese test electoral. No sólo porque el FdT debería recurrir a aliados para conseguir una eliminación sino porque además va a necesitar a la oposición para lograr la aprobación del Presupuesto 2023, el objetivo central de la Casa Rosada de acá a fin de año.

Así, se avisora una suerte de plan canje legislativo: la principal oposición, esto es Juntos por el Cambio, facilitaría el tratamiento del Presupuesto siempre que el oficialismo renuncie al objetivo de voltear las PASO.

Es que en JxC estiman que las Primarias son el mejor mecanismo, acaso el único posible, para dirimir sus diferencias internas, que se evidencian con varias pre-candidaturas presidenciales tiradas a la cancha. Anuncios de pretensiones que incluyen no sólo a postulantes del PRO contra la UCR, por ejemplo, sino rivales dentro de cada una de esas dos fuerzas. No se sabe si la Coalición Cívica tiene candidato a presidente propio; Elisa Carrió ha dicho que ya no está para esos trotes.

LOS GOBERNADORES DEL PJ

Los más obsesionados con sacar las PASO parecen ser los gobernadores del PJ, muchos de los cuales están avanzando con mecanismos para voltear las Primarias en sus distritos para los cargos provinciales. Analizan, tal vez con un pensamiento demasiado lineal, que si no hay Primaria presidencial las tensiones en Juntos podrían pasar a ser fracturas.

La mayoría de ellos va a desdoblar el comicio local del nacional. Como hacen siempre. Un día se vota diputados provinciales, intendentes, concejales y, claro, al gobernador; y la jornada del comicio presidencial en esos distritos sólo se elige presidente y cargos legislativos nacionales. Es una manera de presevar el pago chico ante la posibilidad de una derrota del gobierno de Alberto Fernández, que viene cayendo en picada en la consideración popular.

Pero, en rigor, es un martirio para el ciudadano que, entre ambas PASO y las dos generales, puede llegar a tener que ir al centro de votación hasta cinco veces en el año, si se cuenta la posibilidad de un ballotage presidencial.

De gira por Estados Unidos, los 10 mandatarios de las provincias del Norte -entre los que hay opositores- plantearon la “necesidad” de bajar las Primarias. El argumento que se le presenta al gran público es que son costosas. Viajaron y lo hablaron con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, un alfil de Cristina Kirchner.

No trascendió si De Pedro transmitió lo que quiere o piensa la Vicepresidenta sobre el tema. Cristina no se explayó en público. Sí lo hizo Axel Kicillof, uno de los dirigentes más cercanos a ella, al admitir que es un tema que se debate mucho dentro del peronismo. ¿Una luz verde cristinista? El gobernador bonaerense tiene la PASO provincial atada a la nacional por una ley. Sólo un acuerdo en la Legislatura le permitiría desengancharlas. Hoy no parece posible.

LA CHANCE DE PELEAR CANDIDATURAS

Tampoco es unánime lo que se piensa dentro del Frente de Todos. En la Cámara de diputados nacional, el oficialismo cuenta con 118 votos propios pero, según trascendió, no todas las tribus del kirchnerismo están tan a favor de voltear las PASO. Sucede que muchos sectores creen que les da una oportunidad para pelear candidaturas con, por ejemplo, La Cámpora, que de la mano de Cristina tendría la intención de quedarse con la lapicera o incluso con los intendentes conocidos como Barones del Conurbano. Un ejemplo de esto es el Movimiento Evita, una parte del albertismo que tiene pretensiones en varios distritos de la Provincia de Buenos Aires.

Por cierto, Alberto F. parece haber virado su opinión sobre esta cuestión, como hizo con tantas otras cosas. Pasó de prometer que el Justicialismo -que él preside- elegiría todas sus candidaturas, desde presidente a concejales, en una Primarias Abierta, a decir que la suspensión de las mismas “es un debate que está abierto y hay que ver cómo evoluciona”. ¿No piensa igual que su principal ministro?

Lo dicho: Sergio Massa no quiere entorpecer las negociaciones para sacar el Presupuesto nacional con un tema, la eliminación definitiva o suspensión transitoria de las PASO, que nació sin ningún tipo de consenso. Necesita sí o sí de votos opositores para sacar la que seguramente será la principal ley de su gestión. Para el ministro de Economía es vital que no se repita lo que le pasó al renunciado Martín Guzmán: no logró tener presupuesto 2022 porque a fines de 2021 se dinamitaron todas las conversaciones que se llevaban a cabo con Juntos.

En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Massa tiene la necesidad política de mostrar que el año próximo el Gobierno administrará la cosa pública con una pauta que contemple la baja del gasto y la reducción de la emisión de dinero, por mencionar sólo algunos de los tips que arregló con el organismo de crédito a cambio de que le renueven el acuerdo de financiación de la deuda que se tomó durante el gobierno de Mauricio Macri.