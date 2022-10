Guido Zaffora: “Soy una gran caja de sorpresas”

Con una mochila cargada de sueños e ilusiones, Guido Zaffora llegó hace ya casi dos décadas desde su Rosario natal y se instaló en la Ciudad de Buenos Aires. El plan era trascender en la actuación, la disciplina en la que se había formado de chico, pero tal vez por un guiño anticipado de los astros, y con un empujoncito de Lucho Avilés, trascendió en otro terreno, el del periodismo de espectáculos, ese que lo ha llevado a ocupar espacios importantes en la tele y la radio. Pero, según aclara en diálogo con EL DIA, “el Guido artista siempre está y no lo quiero perder nunca”.

El carismático joven de 36 años que es parte de “Es por ahí” (América) y de “Buen día Continental” (AM 590), ha participado en grandes producciones teatrales. Además de comedias musicales, ha tenido su propio unipersonal en el que emulaba un programa de tevé al que invitaba a subir al escenario a figuras como Natalia Oreiro y Fer Dente, por citar solo a algunos. Pero este año, “de mucha revolución emocional”, Guido está cumpliendo un sueño, uno de esos sueños para enmarcar en un cuadrito y colgarlo en la pared, del tipo “mamá, llegué”.

Convocado por Ángel Mahler -además de compositor, director musical y productor-, Zaffora es parte de “Drácula, el musical”, el mega espectáculo que comenzó a despedirse de los escenarios porteños en abril de este año y que, tras una gira por el país, tendrá este jueves, viernes y sábados tres últimas funciones en el Movistar Arena.

En diálogo con EL DIA, en un alto de los ensayos finales, el simpático Guido se refirió a la importancia de este proyecto, a cómo es combinar sus facetas profesionales, a sus orígenes como periodista de espectáculos y al presente de un “ariano tan ariano” que, por primera vez, está dejando escuchar a su propio yo, sin sentirse culpable por permitirse estar dándose amor.

-¿Qué significa “Drácula” para vos? ¿Cómo viviste tu incorporación para su despedida?

-“Drácula” ocupa una parte muy importante de mi infancia y adolescencia. Yo conocí el musical cuando tenía 13 años en Rosario, la hicimos con un grupo de teatro y se me hizo carne. Se hizo parte de un momento muy hermoso de mi vida, que es cuando uno crece, cuando uno toma decisiones, cuando uno empieza a volar y a soñar. Entonces para mí, "Drácula", es todo eso. Y volver a hacerla ahora es parte de ese sueño cumplido. Veo al escenario, y veo a mis compañeros y compañeras y todo ese frenesí, y me vuelve loco. Siento que estoy dándolo todo en un lugar que ya había pisado. Es muy loco porque es como resignificar el sueño, el hecho de sentir estar en el lugar donde quiero estar, de disfrutar, de darme mi espacio, un espacio de ilusión. Siento que este musical resignifica mi pasión y vocación artística.

-Contanos sobre tu participación en la obra.

-Soy todo porque "Drácula" tiene un ensamble muy protagónico. Todos pasamos por todos los roles. El pueblo de Transylvania, los gitanos, los ciudadanos de Whitby. Estamos en toda la obra y, como siempre digo, es bueno resignificar la palabra del ensamble. Mis compañeros y compañeras son mega talentosos. Siempre digo que el ensamble es lo que le da vida al musical porque los protagonistas no podrían estar sin ellos que están todo el tiempo apoyando y poniéndole todo el oficio y la profesionalidad para que el barco salga adelante. Obviamente, es un trabajo en conjunto, en equipo y estoy feliz de compartirlo con ellos y de aprender. Uno aprende todos los días. Por momentos, siento que la carrera del artista es ingrata en un montón de cosas, porque es muy difícil, pero aparecen cosas como "Drácula" donde todo toma un valor doble.

Guido, en una escena de "Drácula, el musical"

-Fuiste parte del estreno en el Luna Park e hiciste algunas paradas de la gira, como Rosario. ¿Cómo manejaste el equilibrio entre los tiempos del teatro con los de la tele y la radio?

-¡Hice todo! Me comprometí con los ensayos. Gracias a "Es por ahí", mi programa de América, pude conseguir permiso para salir un poquito antes, sobre todo en marzo, que fue la etapa de ensayos más fuertes. Por suerte, todos mis compañeros, y la producción, fueron muy generosos. Y pude seguir haciendo todo. Soy como un combo completo, ¡con hamburguesas, papas y todo grande! Tengo mucha energía para hacer las cosas y soy muy comprometido y metódico y eso me permite poder abarcar.

-¿Con qué expectativas vivís las funciones de despedida en el Movistar Arena?

-El Movistar Arena es un sueño: es como decir “llegué”. Nunca se hizo un musical en ese estadio, y no creo que se haga. Entonces, es algo histórico. Pero es parte del fenómeno que han logrado tanto Pepe como Ángel, en esto de instalar y posicionar a "Drácula" como el gran musical argentino. Es increíble estar en el escenario y escuchar a la gente cantar. Imaginarme en ese escenario, con tanta gente cantando, imagino que será algo muy espectacular. Me da mucha ilusión. Es todo muy grande. Es un sueño a lo grande. Y está bueno que Argentina tenga un musical que haya marcado a tantas generaciones.

-Para los que no conocen tu faceta artística, ¿qué podés contar del Guido artista?

-Guido es todo lo que ven: yo soy un artista más allá de mi periodista de espectáculos. Yo hago periodismo de espectáculos desde un lugar artístico. Yo arranqué desde muy chico. Lo primero que hice fue con Ángel y Pepe. Y esto es un poco volver a mis inicios, con "Drácula", "Las mil y una noches". Trabajé con la Campoy, en "La importancia de llamarse Wilde". Hice musicales en toda Latinoamérica con Nickelodeon. Hice mi show, "Guido en concert", en el Metropolitan Sura, con invitados como Natalia Oreiro, Natalie Pérez, Fer Dente, José María Listorti, Denise Dumas. Era un gran programa de televisión y tengo muchas ganas de volver al teatro haciendo mi show. Tengo mucha ilusión. Estoy en tratativas para volver (y también hay otra obra dando vueltas) y eso me da muchas ganas. El Guido artista siempre está y no lo quiero perder nunca. Yo quiero seguir pisando escenarios y haciendo mis shows porque esto me da vida.

-¿Y el Guido periodista?

-El periodista de espectáculos va, camina. Amo mi profesión y lo que hago todos los días, tanto en la tele como en la radio, lo disfruto. Es un gran combo: soy como una gran caja de sorpresas.

-Contanos sobre cómo fue tu llegada a Buenos Aires desde tu Rosario natal, y cómo se dio tu entrada al mundo periodístico.

-Vine de Rosario a mis 17 en 2003. Tengo 36, es decir, hace 19 años que estoy en Buenos Aires, en donde empecé actuando. El periodista empezó porque siempre me gustó mucho el periodismo. Yo escribía cuando era chico, hacía radio, jugaba a tener mi programa de televisión. Y todo eso confluyó en esto de estudiar locución y de querer después hacer la carrera de Periodismo, de la que me recibí. El primero que me vio fue Lucho Avilés en "El pueblo quiere saber" en donde me dijo "este chico tiene talento", y al toque pasé a trabajar en Ideas del Sur. Trabajé en "Dale la tarde" (El Trece), "Viva la tarde" (C5N), "Este es el show" (El Trece), "Infama" (América), "Intrusos" ( América). Y es una vorágine. Yo disfruto mucho de mi faceta de periodista: Intento marcar mi estilo, trato de ser respetuoso con el artista y con el que está del otro lado, con el público. Pero el periodista aparece desde un lugar muy honesto y muy sincero conmigo mismo de hacer lo que me gusta: no es la opción B, al contrario.

-Además del teatro y el periodismo tenés otra pasión, la astrología. En este sentido, ¿Cómo podrías definir este presente según las señales que te dan los astros?

-La astrología es otra de mis pasiones. Empecé a estudiar casi por accidente, hace cuatro años, en pre pandemia. Soy un ariano tan ariano, tan fuego, tan 1 de abril, tan ir para adelante con un ascendente en Aries que me enseña y me aplaca, y con una Luna en Capricornio que me da esa perseverancia para llegar a donde quiero llegar... Y estoy en un año de mucha revolución emocional, interna y externamente, haciéndome caso, tomándome como prioridad, eligiendo qué quiero hacer. En realidad, lo hice toda la vida pero este año es como que renació y creo que tiene que ver con mi vuelta a los escenarios: con darme el lujo de ser yo más que nunca. Y ese “yo”, a veces, se considera como si fuera algo egoísta, pero no: me estoy queriendo, me estoy abrazando, y todo ese amor que siento que me estoy dando tiene sus frutos. Estoy en el buen camino, un camino amarillo, que me lleva a un lugar muy hermoso.