Cambio en el esquema de recolección de residuos por los feriados

En el marco del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que se extenderá con fines turísticos, se informó cómo funcionarán los servicios hoy y el lunes 10 de octubre. Anticiparon desde la Comuna un esquema especial para la recolección de residuos.

Desde el Municipio se precisó que hoy no habrá prestación del servicio de recolección de ningún tipo, por lo que se solicita a los vecinos no sacar las bolsas de residuos. Por su parte, el lunes 10 sólo funcionará el acopio de habituales (bolsa negra) y no habrá recolección de bolsa verde ni de no habitual (escombros y similares).

De forma complementaria, el sábado se realizará el normal esquema del día, mientras que el domingo –tal como sucede regularmente- no habrá servicio.

Por su parte, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano mantendrá sus puertas cerradas para la atención al público y la obtención de licencias de conducir; mientras que el sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado ni viernes ni lunes, pero sí mañana.

Habrá operativos viales y controles de nocturnidad y todas las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento y se extenderán los controles en los distintos barrios del Partido. La línea telefónica 147 destinada a la Atención al Vecino, funcionará durante todo el fin de semana largo, al igual que los 365 días del año.

El Cementerio Municipal permanecerá abierto al público de 8 a 16 horas ambas jornadas; en tanto que la administración del mismo funcionará de 8 a 12.

En lo que respecta al transporte público de pasajeros, durante el viernes y el lunes se mantendrá con frecuencia de feriado.

En otro orden de cosas, el Mercado Central abrirá hoy y mañana de 8 a 16; mientras que el lunes tendrá sus puertas cerradas. A su vez, el Mercado Regional estará abierto en su horario normal para la compra mayorista el día viernes y el lunes estará cerrado.

La República de los Niños y el Parque Ecológico Municipal estarán abiertos al público de 7 a 22 y de 7 a 18, respectivamente.