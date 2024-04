Atención pinchas: un cambio a pedido de la AFA complica a los hinchas para Estudiantes vs Boca por Copa de la Liga

A dos días del partido entre Estudiantes y Boca por la semifinal de la Copa de la Liga en Córdoba, un cambio decidido por la AFA complica a los hinchas albirrojos que tenían planeado ir. El encuentro será el martes a las 20 hs.

La venta de entradas escalonadas comenzó la semana pasada. Tal y como anunciaron desde el club, el sábado se habilitó la venta para no socios que quieran y puedan viajar al Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Sin embargo, esta mañana los hinchas no socios recibieron una mala noticia: “Informamos que por decisión de los organismos de seguridad encargados del operativo de la semifinal, no habrá más venta de entradas para No Socios para el partido ante Boca”.

En tanto, aclararon que “continúa solamente para Socios a través de Deportick”.

Vale recordar que la sede pincharrata respondió a un reclamo de los socios en los últimos días. Así, quienes estén adheridos al débito automático y viajen a Córdoba se verán exentos de pagar la cuota social correspondiente a junio.