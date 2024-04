Desgarrador posteo de Andy Kusnetzoff para despedir a su papá: el famoso sexólogo tenía 87 años

Andy Kusnetzoff despidió a su padre, Juan Carlos, quien falleció a los 87 años. A través de una carta en Instagram, el conductor expresó el dolor por la muerte del sexólogo, con quien tuvo la oportunidad de compartir aire en Urbana Play.

El conductor de “PH: Podemos Hablar” compartió una serie de fotografías junto a su padre para darle el último adiós. Como era de esperar, la publicación se llenó de menciones solidarizándose con la pérdida de su padre.

“Nunca es tan oscuro como antes del amanecer… tu frase de cabecera. Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte. Qué distinto es lo racional, el pensar que tenías 87 años, que pasaste muchas batallas, a lo emocional. Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuché toda mi vida, me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos pero pudimos compartir las ganas de comunicar”, comenzó el locutor.

“23 años de radio y columnas. Desde chico escuchando ‘¿tu papá es el sexólogo?’. Siempre orgulloso de quién sos, un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente, culto, cálido y sabio. Se me va a hacer difícil lo que se viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza de El Cuartito, en los tantos, en mis hijos. Gracias por todo lo que me diste, el amor, el humor, la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde chiquito: buenas noches coquito, buenas noches papá. Que descanses mi hijito, que descanses papá”, cerró entre lágrimas.